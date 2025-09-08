Опубликовано 08 сентября 2025, 12:071 мин.
Мантуров рассказал, когда начнется производство новой «Волги»В России не оставляют идею вернуть к жизни историческое имя
Стало известно, когда возродится «Волга». Больше года назад, в мае 2024-го, в России представили прототипы новых автомобилей под маркой Volga. Это были два кроссовера и седан, в которых распознали модели китайского бренда Changan. Однако проект был поставлен на паузу, так и не дойдя до этапа производства. Теперь же стало известно, что воскрешением советской марки займется ГАЗ. По словам вице-премьера Дениса Мантурова, первые «Волги» планируется поставить на конвейер к весне 2026 года.
© Volga
К весне 2026 года Горьковский автозавод рассчитывает «начать первые этапы сборки и производства», сказал Мантуров, отвечая на вопрос журналистов о возможном возвращении «Волги».
При этом возможность привлечения к проекту китайских компаний вице-премьер комментировать не стал.
В 2024 году в рамках выставки «Цифровая индустрия промышленной России» презентовали сразу три новые «Волги»: седан D-класса Volga C40, кроссовер С-класса Volga K30 и кроссовер D-класса Volga K40.
Сборку перелицованных Changan собирались наладить на мощностях автозавода Volkswagen в Нижнем Новгороде до конца года. Ожидалось, что выпускать будут примерно по 100 тысяч машин в год.