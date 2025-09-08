Мантуров рассказал, когда начнется производство новой «Волги»

К весне 2026 года Горьковский автозавод рассчитывает «начать первые этапы сборки и производства», сказал Мантуров, отвечая на вопрос журналистов о возможном возвращении «Волги».

При этом возможность привлечения к проекту китайских компаний вице-премьер комментировать не стал.