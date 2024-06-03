Geely и BYD поспорили о том, у кого самый эффективный ДВС

Дальнейшие разногласия Geely и BYD касаются запаса хода гибридов. В этом вопросе добиться консенсуса ещё сложнее, ведь всё зависит от методики измерений. По стандарту WLTC получаются репрезентативные, но не такие впечатляющие данные, а по данным NEDC проще ставить рекорды. Яркий пример — автономность до 2100 километров у седана BYD Qin L. Такой результат достижим при расходе топлива 2,9 литра на 100 километров, но по циклу WLTC автомобиль куда «прожорливее» — расход составляет 3,8 литра на 100 километров.