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10:50

Появились подробности о гигантском кроссовере Geely

Новинка пока известна под кодовым обозначением VX11

Geely VX11
Лиза Будрина
В Сеть попали данные о Geely VX11 – самом большом кроссовере в линейке бренда. В длину автомобиль достигает 4830 миллиметров, в то время как прочие модели бренда не превышали 4600 миллиметров. VX11 получит три ряда сидений, на которых смогут разместиться до семи человек, и богатый набор оборудования.

Свежие подробности о готовящемся кроссовере опубликовал китайский сертификационный орган. Судя документу в базе ведомства, VX11 получит широкий набор оснащения, который в том числе включает матричные фары и адаптивный круиз-контроль.

Ширина автомобиля равна 1900 миллиметрам, высота — 1780 миллиметрам, а расстояние между осями составляет 2815 миллиметров. По габаритам модель можно сравнить с Toyota Highlander (4914 x 1925 x 1770).

Для Geely VX11 предусмотрены два турбомотора: 1,5-литровый мощностью 177 сил и 1,8-литровый, который выдает 184 силы. Информация о приводе в документе не приводится, однако можно предположить, что кроссовер получит как передний, так и полный привод.