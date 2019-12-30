Появились подробности о гигантском кроссовере Geely

В Сеть попали данные о Geely VX11 – самом большом кроссовере в линейке бренда. В длину автомобиль достигает 4830 миллиметров, в то время как прочие модели бренда не превышали 4600 миллиметров. VX11 получит три ряда сидений, на которых смогут разместиться до семи человек, и богатый набор оборудования.