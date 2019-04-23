У Geely появится конкурент «Хайлендеру»

В список оснащения кроссовера войдут матричные светодиодные фары, панорамная крыша, камера заднего вида. Продажи новинки на китайском рынке начнутся во второй половине этого года.

В России Geely продает четыре модели: кроссоверы Atlas и Emgrand X7, а также седаны Emgrand GT и Emgrand 7. Сертификацию проходит субкомпактный вседорожник SX11, а вывод седана FE6 на наш рынок пока под вопросом.