У Geely появится конкурент «Хайлендеру»

Длина Geely VF12 составляет 4835 миллиметров, ширина — 1900 миллиметров, высота — 1780 миллиметров. Колесная база кроссовера насчитывает 2815 миллиметров. Это очень близко к параметру Highlander, расстояние между осями которого составляет 2790 миллиметров.
По предварительной информации, в гамму двигателей Geely VF12 войдут вольвовская «турботройка» 1.5 и собственная «четверка» 1.8. Их мощность — 177 и 184 лошадиные силы соответственно. Младший агрегат, вероятно, будет сочетаться с семиступенчатым «роботом» с двумя сцеплениями, старшему в пару предложат шестидиапазонный «автомат».
В список оснащения кроссовера войдут матричные светодиодные фары, панорамная крыша, камера заднего вида. Продажи новинки на китайском рынке начнутся во второй половине этого года.
В России Geely продает четыре модели: кроссоверы Atlas и Emgrand X7, а также седаны Emgrand GT и Emgrand 7. Сертификацию проходит субкомпактный вседорожник SX11, а вывод седана FE6 на наш рынок пока под вопросом.