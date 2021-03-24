Стало известно, когда Geely начнет собирать премиальные электрокары Zeekr

Впервые о новой марке Zeekr (читается как «Зикр») стало известно меньше недели назад. Тогда Reuters со ссылкой на собственные источники сообщал, что компания была создана для конкуренции с Tesla: под брендом Zeekr будут продаваться премиальные электрокары, построенные на платформе Sustainable Experience Architecture (SEA), которая подходит для машин всех классов и типов кузова.

Теперь Geely официально объявила о создании Zeekr Company Limited: она будет принадлежать Zhejiang Geely Holding Group (ZGH) и Geely Automobile Holdings при долевой структуре 51 и 49 процентов соответственно.