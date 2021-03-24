Стало известно, когда Geely начнет собирать премиальные электрокары Zeekr

Впервые о новой марке Zeekr (читается как «Зикр») стало известно меньше недели назад. Тогда Reuters со ссылкой на собственные источники сообщал, что компания была создана для конкуренции с Tesla: под брендом Zeekr будут продаваться премиальные электрокары, построенные на платформе Sustainable Experience Architecture (SEA), которая подходит для машин всех классов и типов кузова.
Теперь Geely официально объявила о создании Zeekr Company Limited: она будет принадлежать Zhejiang Geely Holding Group (ZGH) и Geely Automobile Holdings при долевой структуре 51 и 49 процентов соответственно.
Производство премиальных электрокаров начнется в третьем квартале 2021 года. На первом этапе Zeekr планирует выпустить машины для китайского рынка и продавать их под локальной маркой Ji Ke. Параллельно с этим компания изучит возможности экспорта автомобилей за рубеж.
Деятельность Zeekr не ограничится производством электрокаров: новая компания планирует создать целую экосистему для электротранспорта.
Ранее сообщалось, что электрокары Zeekr будут продавать по схеме, которую использует Tesla: машины можно будет купить только в фирменных шоу-румах марки напрямую у автопроизводителя, без посредничества дилеров. Однако в официальном сообщении Geely об этом не упоминается.