24 марта, 12:32

Стало известно, когда Geely начнет собирать премиальные электрокары Zeekr

Под маркой Zeekr будут продаваться машины премиум-класса, которые составят конкуренцию моделям Tesla

© Geely
Лиза Будрина
Компания Geely Auto официально подтвердила создание нового глобального бренда Zeekr, под которым уже в 2021 году начнут выпускать дорогие электромобили премиум-класса. В создание новой компании Zeekr Company Limited было вложено 2 миллиарда юаней (более 307 миллионов долларов).

Впервые о новой марке Zeekr (читается как «Зикр») стало известно меньше недели назад. Тогда Reuters со ссылкой на собственные источники сообщал, что компания была создана для конкуренции с Tesla: под брендом Zeekr будут продаваться премиальные электрокары, построенные на платформе Sustainable Experience Architecture (SEA), которая подходит для машин всех классов и типов кузова.

Теперь Geely официально объявила о создании Zeekr Company Limited: она будет принадлежать Zhejiang Geely Holding Group (ZGH) и Geely Automobile Holdings при долевой структуре 51 и 49 процентов соответственно.

Производство премиальных электрокаров начнется в третьем квартале 2021 года. На первом этапе Zeekr планирует выпустить машины для китайского рынка и продавать их под локальной маркой Ji Ke. Параллельно с этим компания изучит возможности экспорта автомобилей за рубеж.

Деятельность Zeekr не ограничится производством электрокаров: новая компания планирует создать целую экосистему для электротранспорта.

Ранее сообщалось, что электрокары Zeekr будут продавать по схеме, которую использует Tesla: машины можно будет купить только в фирменных шоу-румах марки напрямую у автопроизводителя, без посредничества дилеров. Однако в официальном сообщении Geely об этом не упоминается.

Источник: Geely