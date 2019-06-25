Стало известно, каким будет обновленный Geely Atlas

Обновленную модель в КНР назвали Boyue Pro. В числе основных отличий от предшественника – существенно доработанный дизайн экстерьера, новый салон и мультимедийная система следующего поколения. Кроме того, была пересмотрена линейка двигателей.

В большей степени изменения затронули переднюю часть автомобиля. Тут появилась радиаторная решетка большего размера, рельеф на капоте выражен более ярко, а светодиодная оптика вошла в список стандартной комплектации. Что касается кормы, то там появились фонари с трехмерным рисунком и обновленная багажная дверь. В салоне – полностью пересобранные передняя панель и центральная консоль с экраном информационно-развлекательной системы нового поколения. Функционал последней расширился и теперь к ней можно подключить умные наручные часы XWatch.