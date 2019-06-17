Geely привезет в Россию кросс-хэтчбек Emgrand GS

В России появится дорестайлинговый Geely Emgrand GS второго поколения, который на китайском рынке продается с 2016 года и базируется на модернизированной платформе своего предшественника. В КНР кросс-хэтчбек недавно успел обновиться и получить полуторалитровый турбомотор от Volvo XC40, но в нашей стране такой Emgrand GS в обозримом будущем ждать не стоит.

Вариант для России сертифицировали с 133-сильным «атмосферником» объемом 1,8 литра, который сочетается либо с шестиступенчатой «механикой», либо с шестиступенчатым «роботом» с двумя сухими сцеплениями. Спереди у кросс-хэтчбека установлены стойки McPherson, а сзади – полузависимая подвеска.