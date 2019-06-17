Geely привезет в Россию кросс-хэтчбек Emgrand GS

В России появится дорестайлинговый Geely Emgrand GS второго поколения, который на китайском рынке продается с 2016 года и базируется на модернизированной платформе своего предшественника. В КНР кросс-хэтчбек недавно успел обновиться и получить полуторалитровый турбомотор от Volvo XC40, но в нашей стране такой Emgrand GS в обозримом будущем ждать не стоит.
Вариант для России сертифицировали с 133-сильным «атмосферником» объемом 1,8 литра, который сочетается либо с шестиступенчатой «механикой», либо с шестиступенчатым «роботом» с двумя сухими сцеплениями. Спереди у кросс-хэтчбека установлены стойки McPherson, а сзади – полузависимая подвеска.
Поставки наладят из Китая, в то время как другие модели Geely возят в Россию с белорусского завода «Белджи». В связи с этим можно предположить, что цены на Emgrand GS будут выше, чем на ближайшего конкурента, Kia Rio X-Line, так как последний собирают под Санкт-Петербургом. Rio X-Line стоит от 884 900 до 1 134 900 рублей.
Пока же Geely представлен на российском рынке четырьмя моделями белорусской сборки. Это кроссовер Atlas (от 1 089 990 до 1 639 990 рублей), компактный кроссовер Emgrand X7 (от 989 900 до 1 279 900 рублей), седан Emgrand GT (от 1 389 000 до 1 663 000 рублей), а также четырехдверка Emgrand 7 (от 735 990 до 899 990 рублей).