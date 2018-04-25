Компания Geely представила концепт-кар Icon

Пульс

Китайцы сделали из Volvo «8-битный» кроссовер с распашными дверьми

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25 апреля 2018

Китайский производитель Geely представил на моторшоу в Пекине концептуальный кроссовер Icon. Новинка построена на платформе CMA (Compact Modular Architecture), разработанной совместно с Volvo и дебютировавшей на XC40.

По словам вице-президента центра дизайна Geely Ги Бургойна, вседорожник выполнен в «более плоском, 8-битном стиле». Основные отличия — отсутствие центральной стойки и массивные распашные двери. При этом упор все же сделан на увеличение количества отсеков для хранения вещей и технологическую составляющую автомобиля.

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В салоне кроссовера установлены четыре кресла — задние сдвоены, но посадочные места в них разделены небольшим выступом. На передней панели размещен дисплей мультимедийной системы, большинство кнопок — сенсорные. Для пассажиров второго ряда предусмотрены индивидуальные экраны.

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Необычной выглядит и приборная панель, отделанная серой тканью. Во время движения на нее проецируются изображения приборов и индикаторов.

Информации о силовой установки Geely Icon нет. Также производитель не сообщает будет ли у «Иконы» товарная версия.

Ранее появилась информация о том, что машины бренда Lynk & Co, также принадлежащего группу Geely, будут собирать на заводе Volvo в бельгийском Генте. Автомобили будут предназначены для европейского рынка.

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Теги:
GeelyКроссоверыПекин-2018
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