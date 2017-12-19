Детский реVольвер

Старперами не становятся – ими рождаются. Ибо никто не презирает молодняк сильнее, чем… школьники! Вспомните, какими сопляками нам, матерым шестиклассникам, казались пятиклашки – и как свысока на нас смотрели бугаи из седьмого. Потом, конечно, мы взрослеем и отлично себя чувствуем в возрастной дельте плюс-минус пятнадцать лет – но врожденное старперство временами берет верх.

Хотите докажу? Инертное восприятие говорит нам, что люди 2000 года рождения сейчас должны учиться читать по слогам или максимум рыдать над разложением квадратных трехчленов. А они – вот сюрприз! – уже вплотную подошли к настоящей взрослой жизни с официальным правом работать, водить машину и воспитывать детей. Настолько вплотную, что некоторые из них – это вы.

И вот вам, согласно исследованиям специалистов, уже не интересно владеть вещами. Из вожделенных объектов собственности остались, пожалуй, только смартфоны и шмотки, а все остальное поменяло статус. Вместо кассет и дисков с фильмами – онлайн-кинотеатры. Вместо ипотеки длиною в полжизни – аренда жилья: какой смысл держаться за собственную квартиру, если можно, когда вздумается, переехать в район получше или просто поближе к новой работе? Кстати, тяга к частой смене работы – еще одна особенность, которая должна отличать людей нового поколения от их родителей.

Вот и с машинами то же самое: революцию в персональной мобильности начал Uber, а теперь идет вторая волна в виде каршеринг-бума. Есть резон! Ведь собственную тачку надо обслуживать, мыть, заправлять, страховать – а потом сидеть и бояться, что ее помнут или угонят. Ну и зачем этот геморрой, если можно просто запустить приложение, найти свободный автомобиль за углом, доехать куда надо и забыть о нем навсегда?

В Volvo тоже так рассудили, решив взять поколение Z именно этим – невиданной простотой. Ведь главное в новом кроссовере XC40 – даже не сам кроссовер, а дебютирующая вместе с ним система Care by Volvo. Работает она примерно так: досмотрев новую серию «Игры престолов», вы переключаетесь на соседнюю вкладку в браузере, открываете сайт Volvo и просто заказываете себе машину – как пиццу или телефон. Через некоторое время ее пригонят к вашим дверям, отдадут ключи... и все, она ваша!

С вас даже не потребуют всех денег сразу – XC40 будет продаваться по подписке, как Apple Music. Платите фиксированную сумму в месяц – и катаетесь сколько угодно. Причем в сумму платежа сразу включены страховка и налоги, и даже в сервис вас ездить никто не заставляет: специально обученный человек увезет машину, обслужит и вернет туда, где взял. А для самых ленивых предложат даже доставку продуктов прямо в автомобиль – пока вы занимаетесь своими делами, прилетает волшебник в голубом вертолете, заполняет багажник покупками согласно списку и улетает восвояси.

Круто? А теперь представьте, что всей этой радостью можно поделиться с друзьями. В систему Care by Volvo интегрирована функция каршеринга, и ездить на машине сможет всякий, у кого есть приложение на смартфоне и соответствующее разрешение. Это не только конец плясок с передачей ключей внутри семьи – это еще и возможность владеть XC40 вскладчину! Одному, например, машина нужна только в будни, другому – только на выходных, вот и образовалась взаимовыгодная парочка. Или так: уехал в отпуск на две недели – передал тачку другу, а тот оплатил половину абонентской платы.

Как тут не вспомнить, что изначально слово Volvo означает «вращение»? Получается эдакий реВольвер 21 века, в чей барабан можно заряжать сколько угодно владельцев.

Конечно, шведы не первые, кто задумался об этой модели: концептов, предвещающих эру каршеринга, за последние годы показано немыслимо. Но именно в Volvo раньше всех довели идею до реализации – и если расчет верен, XC40 может стать убедительным многозарядным аргументом ближнего боя в споре за молодежную аудиторию. Ту самую, которую в Гетеборге потеряли, пристрелив эксцентричный хэтч C30.

Все, что надо приложить к революционному способу владения продуктом – это, собственно, сам продукт. Достаточно привлекательный, чтобы его хотелось заказать просто по картинкам в интернете. И с этим у XC40 полный порядок! Шведский язык, на котором с нами говорят дизайнеры, узнается безошибочно – но он словно приправлен неологизмами и тинейджерским сленгом. Резиновый шведский флажок на углу капота, глубокие выштамповки на боках, радикальная линия задней стойки, калейдоскоп двухцветных окрасок кузова – все это для тех, кто называет кроссовки сникерами, а хлебцы – криспами. Да-да, мне тут на днях прочли лекцию о том, что «хлебцы» – это уже не актуально.

Салон – туда же. Вот она, машина, которую все это время ждал планшет мультимедийной системы! Если покупателям XC90 и XC60 эта штука может (и должна) показаться слишком замороченной, то людям, родившимся со смартфоном в руках, все будет интуитивно понятно. Тут потянуть за левый край экрана, здесь смахнуть двумя пальцами вниз, там три раза нажать кнопку «хоум» и два раза цокнуть языком – легко же! На самом деле, действительно легко, если потратить час и разобраться со всем функционалом.

А еще я уверен, что интерьерщики Volvo пристально следят за мемами. Потому что отделать всю нижнюю часть салона (а заодно и дверные карты) ярко-оранжевым ковром – это ладно. Но ведь они еще и назвали этот оттенок Lava Orange! Да-да, вы правильно поняли: пол – это лава. То ли из нашего детства прикол, то ли из современного интернета. И ради всего святого, не нойте, что чумазая московская зима испортит это оранжевое настроение – заказать практичный черный низ вам никто не мешает.

Да, про практичность. Ее тут в достатке! Для машины размером с BMW X1 шведский кроссовер неожиданно просторен – особенно на втором ряду, где человеку среднего роста будет вдоволь места и в ногах, и над головой. Еще бы подушку сделать подлиннее да наклонить посильнее – но тогда не видать вам ровного пола, в который сейчас складываются спинки второго ряда. В 460-литровом багажнике – фальшпол-трансформер, который можно поставить «домиком» и организовать отдельный отсек, например, для пакетов из магазина. Кстати, в этом случае на крыше «домика» появятся специальные крючочки для еще каких-нибудь сумок.

Еще один крючок выкидывается наружу с изнанки крышки бардачка. В дверях – здоровенные карманы, ради которых пришлось ампутировать нижние динамики и (чтобы не потерять в качестве звука) совместно с Harman Kardon изобрести хитрые потайные сабвуферы. Под водительским креслом дежурит ящичек для мелочей, слева от руля спряталась пара слотов для пластиковых карточек, а на центральном тоннеле – съемная урна системы «взял и вытряхнул». Если переводчик Google не врет, по-шведски все это называется helt enkelt smart.

Единственное нарекание к продуманному внутреннему миру XC40 – посадка за рулем. Мне бы хотелось сидеть немного пониже, слегка дальше от педалей и еще на пару сантиметров придвинув к себе руль, но это скорее из области придирок. Равно как и упрощенная по сравнению со старшими Volvo отделка: вместо хрустального селектора трансмиссии тут обшитый кожей джойстик, а граненый валик выбора режимов движения превратился в обычную кнопку. С другой стороны – кому нужен бабушкин хрусталь в молодежной машине? А общее качество материалов понятию «компактный премиум-кроссовер» соответствует более чем.

Тем более, что упор тут предсказуемо делается на гаджеты: из модных примочек у XC40 нет разве что проекционного дисплея, а все остальное присутствует. Станция беспроводной зарядки, камеры кругового обзора с шикарной картинкой, автопарковщик, адаптивные светодиодные фары (в базе!) и даже разъем USB Type C в ногах задних пассажиров. Почему именно он? Шведы говорят, что через пару лет про обычные порты все забудут, и кивают на современные «макбуки». Не поспоришь.

А вот энтузиазм насчет комплекса Pilot Assist я разделить не готов: в Volvo им очень гордятся, но до немецких полуавтопилотов система не дотягивает. Да, активный круиз-контроль работает мягко и адекватно, но полосу XC40 держит неуверенно, подруливая рывками и норовя поцеловать то фуру, то отбойник. Самостоятельное перестроение по нажатию поворотника или корректировка скорости по дорожным знакам? Пока забудьте об этом и лучше возьмите управление на себя.

Следующая часть вообще не должна волновать поколение, черпающее автомобильную мудрость у Воротникова вместо Дивакова, но все же скажу: едет молодежный Volvo неярко, но хорошо.

XC40 – первенец новой платформы CMA, разработанной Volvo не столько для себя, сколько для китайских хозяев из Geely. Спереди тут стойки McPherson, сзади многорычажка, амортизаторы – на первых порах только обычные, хотя потом дадут и адаптивные.

Поступь кроссовера достаточно легка даже на больших 20-дюймовых колесах (и это не предел – можно заказать 21 дюйм!), а подвеска неплохо маскирует мелкие и средние неровности дорог Подбарселонья. Хотя создается впечатление, что брать русские ямы удалым наскоком на этой машине все же не стоит, даже несмотря на солидный 211-миллиметровый клиренс. В общем, адекватный такой европейский баланс – и восхищаться вроде нечем, и не пожалуешься толком.

В поворотах «сороковка» такая же – усредненная, но ни в коем случае не средненькая. Минимум кренов и задержек в реакциях, адекватное усилие, достаточная обратная связь – зажигать эта Volvo не зажигает, но и противиться вашему желанию облизать пару-тройку поворотов не станет. Да и тандем 247-сильной бензиновой «четверки» и восьмиступенчатого «автомата» в масть: бодр и расторопен ровно на свои 6,5 секунды до сотни, хотя чертовщинки от него не ждите.

Одна ремарка: эти впечатления действительны в основном для бензиновой версии. Вторая модификация, которая будет доступна на старте продаж – со 190-сильным дизелем того же двухлитрового объема – разочаровала. По паспорту такая XC40 едет медленнее (7,9 до сотни), по ощущениям тянет гораздо натужнее, а главное – громко и неприятно тарахтит. И не думайте, что это не будет вас напрягать – будет.

С комфортом тоже не все гладко: несмотря на то, что бензиновые машины были со спортивным шасси R-design (другие пружины, амортизаторы, стабилизаторы), они показались мне мягче дизельных! И тише: 19-дюймовую резину Continental на модификации D4 слышно больше, чем «двадцатые» Pirelli на T5. Впрочем, это все нюансы, не меняющие основное впечатление: как машина XC40 получилась очень неплохой, хотя этого от нее не требовалось.

Хотя стоп. Почему не требовалось?

Позвольте еще немного брюзжания от дряхлого тридцатилетнего деда. Да, современная молодежь не мыслит себе жизни без интернета. Да, эти дети не лазили по стройкам, не жевали битум и не кидали в костер все, что может громко бабахнуть. Запоем читать Стругацких и Жюля Верна – тоже, наверное, не про них. Нам, старперам, кажется, что детства у нового поколения вообще не было, а значит – не будет толка и во взрослой жизни. Но ведь это неправда! Эти подключенные к сети ребята умеют обрабатывать просто невероятное количество информации, адаптироваться к сумасшедшему темпу прогресса, общаться с десятками и сотнями людей одновременно... Кажется, отбери у такого смартфон – что останется? Останется человек отменной сообразительности и гибкости ума.

Вот и XC40 – что было бы, выходи кроссовер на рынок сам, без завлекаловки с лизингом и шерингом? Ну, во-первых, этот текст оказался бы на треть короче. А еще – у дорогих да компактных парней вроде BMW X1, Audi Q3 и Range Rover Evoque появился бы новый, весьма серьезный конкурент. Кстати, в России так и будет: системы Care by Volvo мы не ждем в следующем году уж точно, поэтому все будет решаться по старинке – пусть не ковбойской дуэлью на револьверах, но честным балансом цены и качеств.

В перспективе XC40 получит версии с передним приводом, менее мощными моторами (включая трехцилиндровые) и даже на электротяге – куда же без нее. А пока мы, как и остальной мир, получим только два самых мощных двигателя с полным приводом, «автоматом» и в богатых комплектациях. В Европе такие машины стоят от 30 до 50 тысяч евро, российские цены огласят после выхода страны из новогоднего коматоза, а первые живые экземпляры поступят к дилерам в мае. И чтобы всерьез заинтересоваться этим кроссовером, вам даже не обязательно иметь год рождения, начинающийся с двойки. \m

Volvo XC40 Нравится Видеть, что автомобильные ценности пока не списаны на свалку He нравится Осознавать, что приоритеты все равно продолжат смещаться Вердикт Первая ласточка переходного периода получилась не комом 1969 см³, R4, 247 л.с., 350 Нм 8-ступенчатая автоматическая 9,1 л/100 км, 0-100 6,5 с, 230 км/ч 1630 кг

Подробные характеристики тестируемых автомобилей

Volvo XC40 T5 Volvo XC40 D4 Тип двигателя Бензиновый, R4 с турбонаддувом Дизельный, R4 с турбонаддувом Рабочий объем 1969 см³ 1969 см³ Макс. мощность, л.с./об/мин 247/5500 190/4000 Макс. момент, Нм/об/мин 350/1800-4800 400/1750-2500 Тип привода полный полный Трансмиссия 8АКП 8АКП Передняя подвеска Независимая, McPherson Задняя подвеска Независимая, многорычажная Тормоза Дисковые, вентилируемые Габариты (ДхШхВ), мм 4425 x 1863 x 2034 Колесная база, мм 2702 Дорожный просвет, мм 211 Масса, кг 1684 1733 Разгон 0-100 км/ч, с. 6,5 7,9 Макс. скорость, км/ч 230 210 Расход топлива (комб.), л/100 км 9,1 7,1

Иллюстрации: Volvo