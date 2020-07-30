Geely показала новый седан на базе Volvo

Preface («Предисловие») стал первым автомобилем Geely, разработанным в рамках философии Technology Geely 4.0. В компании ее описывают как «новую эру автомобилестроения».
Preface станет уже второй моделью Geely, построенной на модульной архитектуре CMA (Compact Modular Architecture) – на ней базируется купеобразный кроссовер FY11. В гамме марки Volvo, принадлежащей Geely, CMA лежит в основе кроссовера XC40 и большинства моделей дочерней марки Lynk&Co.
Geely
По габаритам Preface сравним с седаном Volvo S60, построенным на платформе SPA: в длину он достигает 4785 миллиметров (+24 миллиметра по сравнению со шведской моделью), в ширину – 1869 миллиметров (-171 миллиметр), а в высоту – 1469 миллиметров (+38 миллиметров). Колесная база равна 2800 миллиметрам (-72 миллиметра).
Geely Preface выйдет на рынок с безальтернативной двухлитровой «турбочетверкой» Volvo семейства Drive-E. Мощность мотора составляет 190 лошадиных сил (300 Нм). Какая трансмиссия достанется седану, пока неизвестно. Пару двигателю могут составить семидиапазонный автомат Aisin, «робот» 7DCT или шестиступенчатая «механика». Привод – только передний.
Седан станет воплощением концепта Preface, показанного в прошлом году на Шанхайском автосалоне. Наиболее заметное отличие от шоу-кара – задние двери, которые на серийной модели открываются по ходу движения. Кроме этого, седан получил традиционные внешние зеркала вместо камер, иные воздуховоды и упрощенный рисунок решетки радиатора.
Дебют Geely Preface намечен на третий квартал 2020 года. Доберется ли новинка до российского рынка, пока не сообщается.