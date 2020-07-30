Geely показала новый седан на базе Volvo

Седан станет воплощением концепта Preface, показанного в прошлом году на Шанхайском автосалоне. Наиболее заметное отличие от шоу-кара – задние двери, которые на серийной модели открываются по ходу движения. Кроме этого, седан получил традиционные внешние зеркала вместо камер, иные воздуховоды и упрощенный рисунок решетки радиатора.

Дебют Geely Preface намечен на третий квартал 2020 года. Доберется ли новинка до российского рынка, пока не сообщается.

Источник: Geely