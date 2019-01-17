Geely раскрыл внешность купеобразного кроссовера с начинкой Volvo

Новинка построена на модульной платформе CMA, которая уже используется на кроссовере Volvo XC40 и моделях марки Lynk&Co, которая (так же, как и Volvo) принадлежит компании Geely.

Габаритная длина китайского автомобиля составляет 4605 миллиметров, а размер колесной базы равен 2700 миллиметров. Таким образом, FY11 получился на 180 миллиметров длиннее «шведа», при том что расстояние между осями у них одинаковое.