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22 августа 17:33

Новый кроссовер Geely: модульная платформа, турбомоторы и «робот»

В Шанхае состоялся дебют модели SX-11

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Компания Geely представила в Шанхае компактный кроссовер SX-11: первую модель марки, в основе которой лежит новая модульная платформа BMA. Линейка двигателей новинки состоит из турбомоторов, совмещенных с роботизированной коробкой передач. Привод — передний.

Длина Geely SX-11 составляет 4330 миллиметров, ширина — 1800 миллиметров, высота — 1609 миллиметров. Колесная база насчитывает 2600 миллиметров. Кроссовер построен на «тележке» BMA, разработанной собственными силами Geely, однако ее общая компоновка позаимствована у «вольвовской» CMA.

В движение новый кроссовер будет приводить литровый или 1,5-литровый двигатель мощностью 136 (205 Нм) и 177 лошадиных сил и 225 Нм крутящего момента соответственно. Коробка — семиступенчатый «робот» с двумя сцеплениями. SX-11, оснащенный старшим агрегатом, способен разгоняться до 100 километров в час за 7,9 секунды.

В список оснащения вседорожника вошла система автоматической парковки, активный круиз-контроль, функция удаленного управления при помощи смартфона, а также поддержка стандарта связи 5G.

Новая платформа BMA, по словам представителей производителя, обойдет конкурентов по показателю масштабируемости и безопасности. Ее разработка, к которой привлекли специалистов из более чем 20 стран, заняла четыре года. BMA можно использовать для постройки автомобилей с любым типом кузова и силовой установкой — от машин с ДВС до гибридов и электромобилей.

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