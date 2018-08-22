Новый кроссовер Geely: модульная платформа, турбомоторы и «робот»

Новая платформа BMA, по словам представителей производителя, обойдет конкурентов по показателю масштабируемости и безопасности. Ее разработка, к которой привлекли специалистов из более чем 20 стран, заняла четыре года. BMA можно использовать для постройки автомобилей с любым типом кузова и силовой установкой — от машин с ДВС до гибридов и электромобилей.