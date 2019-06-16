Mercedes-Benz сделал юбилейную версию нового «Гелика»

Mercedes-Benz G-класса отмечает в нынешнем году 40 лет с начала производства, а также 20 лет с момента выпуска модели G 55 AMG. Чтобы как следует отпраздновать сразу две памятные даты, «Мерседес» подготовил специальные версии для модификаций G 400 d, G 500 и G 63 под названием Stronger Than Time. Они отличаются широким набором опций: кроме специальных шильдиков на кузове и в салоне, у них есть особые лампочки в зеркалах, которые в темноте проецируют на землю логотип G и название спецверсии.
Разумеется, это ещё не всё: в оснащение «юбилейки» входит пакет AMG Line, который включает в себя широкие колёсные арки и передний бампер с увеличенными воздухозаборниками, 20-дюймовые чёрные колёса AMG с полированными спицами, полный набор электронных ассистентов, светодиодные фары, аудиосистему Burmester и люк в крыше. На G 63 хромированную отделку кузова заменили чёрной глянцевой, а колёсные диски поставили матовые и диаметром на два дюйма больше.
На выбор покупателям версии Stronger Than Time предлагается и три варианта отделки интерьера: в первом случае это чёрная кожа с золотой прострочкой и чёрный крупнопористый ясень, во втором — комбинация из бежевой и синей кожи со светло-коричневым деревом, наконец, в третьем - комбинация из бежевой и красной кожи с рояльным лаком. В любом случае кожей обшита даже приборная панель и потолочные ручки. Версия G 63 щеголяет отделкой из чёрной и серой кожи с углеродным волокном.