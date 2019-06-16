Mercedes-Benz сделал юбилейную версию нового «Гелика»

Mercedes-Benz G-класса отмечает в нынешнем году 40 лет с начала производства, а также 20 лет с момента выпуска модели G 55 AMG. Чтобы как следует отпраздновать сразу две памятные даты, «Мерседес» подготовил специальные версии для модификаций G 400 d, G 500 и G 63 под названием Stronger Than Time. Они отличаются широким набором опций: кроме специальных шильдиков на кузове и в салоне, у них есть особые лампочки в зеркалах, которые в темноте проецируют на землю логотип G и название спецверсии.