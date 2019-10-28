До «сотни» за 2,5 секунды: тюнеры Porsche готовят собственный суперкар

Согласно свежим данным, с места до 100 километров в час новинка от Gemballa будет разгоняться за 2,5 секунды. Для сравнения, это всего на сотую долю секунды медленнее гиперкара Bugatti Chiron. Также выяснилось, что машина будет изготовлена из алюминия и карбона и получит некую «инновационную трансмиссию».