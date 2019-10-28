До «сотни» за 2,5 секунды: тюнеры Porsche готовят собственный суперкар

15:05
Фирма Gemballa, которая специализируется на тюнинге моделей Porsche и других европейских брендов, дебютирует в качестве самостоятельного автопроизводителя с 800-сильным гиперкаром. Некоторые подробности об этой модели уже известны.
Согласно свежим данным, с места до 100 километров в час новинка от Gemballa будет разгоняться за 2,5 секунды. Для сравнения, это всего на сотую долю секунды медленнее гиперкара Bugatti Chiron. Также выяснилось, что машина будет изготовлена из алюминия и карбона и получит некую «инновационную трансмиссию».
Однако проекту требуются финансирование. Чтобы заинтересовать потенциальных инвесторов, Gemballa опубликовала несколько новых рендеров, демонстрирующих дизайн будущей двухдверки.
Средства нужны для строительства опытных образов и организацию мелкосерийного производства. Если все пойдет по плану, то к началу 2020 года появятся первые прототипы, а серийная модель будет готова к 2022 году.