Ателье Gemballa запретит сыну основателя выпускать «внедорожный» Porsche 911

Несколько административных и уголовных дел против Марка Филиппа Гембаллы возбудили сразу после появления информации о дебютном проекте его MP Gemballa GmbH. Автомобиль, по предварительной информации, является переработанной версией Porsche 911 серии 992, выполненной с оглядкой на легендарный 959-й.
Среди партнеров MP Gemballa значатся KW Automotive (подвеска), Michelin & BF Goodrich (шины), Akrapovic (выхлопная система), Staud Studios (маркетинг), DS Fasertechnik (детали из углепластика) и VELA Performance (инжиниринг). Проект полностью проспонсирован и компания даже получала несколько заказов.
По мнению руководства Gemballa GmbH, Марк Филипп Гембалла и MP Gemballa GmbH, основанная весной 2018-го, сознательно пользуются репутацией ателье для привлечения клиентов. В «Гембалле» также уверены, что Марк Филипп незаконно представляет себя в роли «продолжателя легенды своего отца», хотя и не имеет на это юридического права — Gemballa GmbH не давала MP Gemballa GmbH согласия на использование торговой марки.
Ателье Gemballa, заработавшее репутацию на тюнинге Porsche, основано в 1981 году. После исчезновения Уве Гембаллы в 2010-м и последовавшего банкротства компании ее активы выкупили главный исполнительный директор Андреас Шварц и инвестор Штеффен Корбах. Сейчас главой ателье является Корбах.