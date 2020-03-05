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5 марта, 12:21

Ателье Gemballa запретит сыну основателя выпускать «внедорожный» Porsche 911

Компания подала в суд из-за незаконного использования товарного знака

Алексей Носаченко
Немецкое ателье Gemballa GmbH, которое после смерти Уве Гембаллы выкупило активы прежней Gemballa Automobiltechnik GmbH и права на торговую марку, объявило о возбуждении уголовного дела в отношении сына Гембаллы, Марка Филиппа. Его обвиняют в незаконном использовании фирменного наименования и мошенничестве, что фактически запрещает ему выпускать ранее анонсированный «внедорожный» Porsche 911.

Несколько административных и уголовных дел против Марка Филиппа Гембаллы возбудили сразу после появления информации о дебютном проекте его MP Gemballa GmbH. Автомобиль, по предварительной информации, является переработанной версией Porsche 911 серии 992, выполненной с оглядкой на легендарный 959-й.

Среди партнеров MP Gemballa значатся KW Automotive (подвеска), Michelin & BF Goodrich (шины), Akrapovic (выхлопная система), Staud Studios (маркетинг), DS Fasertechnik (детали из углепластика) и VELA Performance (инжиниринг). Проект полностью проспонсирован и компания даже получала несколько заказов.

По мнению руководства Gemballa GmbH, Марк Филипп Гембалла и MP Gemballa GmbH, основанная весной 2018-го, сознательно пользуются репутацией ателье для привлечения клиентов. В «Гембалле» также уверены, что Марк Филипп незаконно представляет себя в роли «продолжателя легенды своего отца», хотя и не имеет на это юридического права — Gemballa GmbH не давала MP Gemballa GmbH согласия на использование торговой марки.

Ателье Gemballa, заработавшее репутацию на тюнинге Porsche, основано в 1981 году. После исчезновения Уве Гембаллы в 2010-м и последовавшего банкротства компании ее активы выкупили главный исполнительный директор Андреас Шварц и инвестор Штеффен Корбах. Сейчас главой ателье является Корбах.