Ателье Gemballa запретит сыну основателя выпускать «внедорожный» Porsche 911

Несколько административных и уголовных дел против Марка Филиппа Гембаллы возбудили сразу после появления информации о дебютном проекте его MP Gemballa GmbH. Автомобиль, по предварительной информации, является переработанной версией Porsche 911 серии 992, выполненной с оглядкой на легендарный 959-й.

Среди партнеров MP Gemballa значатся KW Automotive (подвеска), Michelin & BF Goodrich (шины), Akrapovic (выхлопная система), Staud Studios (маркетинг), DS Fasertechnik (детали из углепластика) и VELA Performance (инжиниринг). Проект полностью проспонсирован и компания даже получала несколько заказов.