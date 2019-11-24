General Motors показал американских аналогов Renault Kaptur

Со старта продаж для американцев будут доступны «подогретые» комплектации вседорожников со спортивным обвесом, большим сечением радиаторной решётки, оригинальной выхлопной системой и особыми акцентами в салоне. У Chevrolet Trailblazer исполнение называется RS, у Buick Encore GX — Sport Touring.

Кроме того, для Chevrolet предусмотрена «внедорожная» комплектация Activ со специальной настройкой амортизаторов для пересечённой местности, 17-дюймовыми покрышками Hankook Sport Terrain и чёрной крышей.