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23:59

General Motors показал американских аналогов Renault Kaptur

Buick и Chevrolet рассекретили компактные кроссоверы для рынка США

© General Motors
Концерн General Motors представил в Лос-Анджелесе пару новых недорогих вседорожников для американского рынка. Chevrolet Trailblazer и Buick Encore GX дебютировали с базовым передним приводом и «турботройками» рабочим объёмом 1,2 и 1,3 литра под капотом. По размеру оба кроссовера чуть крупнее Renault Kaptur: длина — около 4,4 метра.

Изначально соплатформенные близнецы Chevrolet и Buick дебютировали на китайском рынке — версии для Поднебесной отличаются бамперами, ходовой частью, линейкой двигателей и оснащением. Под капотом базовых версий для США трёхцилиндровый наддувный двигатель 1.2 мощностью 139 лошадиных сил сочетается с вариатором. Топовые модификации можно оснастить 157-сильным мотором 1.3, девятиступенчатым «автоматом» и полным приводом с муфтой подключения задней оси.

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Фото: Chevrolet Trailblazer RS

Со старта продаж для американцев будут доступны «подогретые» комплектации вседорожников со спортивным обвесом, большим сечением радиаторной решётки, оригинальной выхлопной системой и особыми акцентами в салоне. У Chevrolet Trailblazer исполнение называется RS, у Buick Encore GX — Sport Touring.

Кроме того, для Chevrolet предусмотрена «внедорожная» комплектация Activ со специальной настройкой амортизаторов для пересечённой местности, 17-дюймовыми покрышками Hankook Sport Terrain и чёрной крышей.

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Фото: Buick Encore GX Sport Touring

Вседорожник Buick позиционируется как более дорогой, и в базовой комплектации Encore GX оснащён богаче. В список стандартных опций входят функция автоматического торможения, адаптивная оптика, ассистент контроля полосы, информационно-развлекательная система с поддержкой Android Auto и Apple CarPlay и беспроводная зарядка мобильных устройств. Ещё для «Бьюика» можно заказать проекционный дисплей.

Американские продажи Buick Encore GX начнутся в начале 2020 года. Цены будут объявлены позднее. Chevrolet Trailblazer дебютирует весной. Ожидается, что на старте продаж Trailblazer будет стоить около 20 тысяч долларов (около 1,28 миллиона рублей по текущему курсу).