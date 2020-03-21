Genesis GV80 получит трёхмерную панель приборов

Первый кроссовер в истории марки Genesis, похоже, станет ещё и первым серийным автомобилем с трёхмерной панелью приборов. Устройство, которое разрабатывает компания Continental, будет способно демонстрировать эффект трёхмерного изображения невооружённым глазом — без применения любых 3D-очков или других дополнительных девайсов. Технология использует для этого эффект параллакса: изображение на приборной панели фактически делится на две немного смещённых друг относительно друга картинки — для левого и правого глаз водителя.
Обязательным элементом этой системы является специальная камера, которая отслеживает направление взгляда водителя и автоматически подстраивает изображение, чтобы трёхмерный эффект не исчезал при движении глаз. Заодно в Continental заявили, что уже работают над новым поколением 3D-дисплея, который заменит собой все экраны на передней панели и получит расширенные возможности настройки. К примеру, он позволит компоновать виртуальные объекты по своему усмотрению или группировать их в блоки.