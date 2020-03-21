Genesis GV80 получит трёхмерную панель приборов

Обязательным элементом этой системы является специальная камера, которая отслеживает направление взгляда водителя и автоматически подстраивает изображение, чтобы трёхмерный эффект не исчезал при движении глаз. Заодно в Continental заявили, что уже работают над новым поколением 3D-дисплея, который заменит собой все экраны на передней панели и получит расширенные возможности настройки. К примеру, он позволит компоновать виртуальные объекты по своему усмотрению или группировать их в блоки.