На американском рынке Genesis пользуется успехом: в прошлом году марка реализовала в США 21 233 новых автомобиля, продемонстрировав более чем двукратный рост продаж по сравнению с 2018 годом и 10 311 проданными автомобилями. Самой популярной моделью в текущем году был седан G70, однако теперь стало известно, что в 2021 году корейцы сделают ставку на другие модели. Как сообщает издание Detroit Bureau, на видеоконференции со СМИ глава американского представительства марки Марк Дель Россо рассказал, что Genesis удвоит модельный ряд в течение года: локомотивом продаж должен стать GV80.