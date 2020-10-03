На американском рынке Genesis пользуется успехом: в прошлом году марка реализовала в США 21 233 новых автомобиля, продемонстрировав более чем двукратный рост продаж по сравнению с 2018 годом и 10 311 проданными автомобилями. Самой популярной моделью в текущем году был седан G70, однако теперь стало известно, что в 2021 году корейцы сделают ставку на другие модели. Как сообщает издание Detroit Bureau, на видеоконференции со СМИ глава американского представительства марки Марк Дель Россо рассказал, что Genesis удвоит модельный ряд в течение года: локомотивом продаж должен стать GV80.
Ожидается, что первый кроссовер корейской люксовой марки станет самой популярной и прибыльной моделью Genesis на фоне постоянно растущего интереса потребителей к сегменту SUV. Помогать ему завоёвывать рынок должен более компактный кроссовер GV70, который уже готов к финальному этапу дорожных испытаний и недавно был показан на официальных фотографиях. Наконец, к концу следующего года в модельном ряду Genesis должен появиться третий кроссовер — с полностью электрической силовой установкой, который расширит линейку моделей до шести.