Новый бизнес-седан Genesis G80: версии для России

Судя по данным из сертификационных документов, базовым двигателем для российского Genesis G80 станет «турбочетвёрка» 2.5, которую дефорсируют с 305 лошадиных сил до выгодных по налогу 249 сил. Крутящий момент останется неизменным — 422 Нм. Топ-версии бизнес-седана оснастят 3,5-литровым V6 T-GDI мощностью 380 лошадиных сил и крутящим моментом 530 Нм. Оба мотора будут работать в паре с 8-диапазонным «автоматом», привод — задний или полный.
Интерьер нового Genesis G80
В Южной Корее новый Genesis G80 может комплектоваться дизельным 210-сильным (441 Нм) турбомотором 2.2, однако такая версия для России не сертифицирована. Весьма вероятно, что до российских покупателей не доберутся и моноприводные модификации бизнес-седана, ведь в настоящий момент Genesis продаёт в нашей стране только версии с полным приводом.
Других отличий Genesis G80 калининградской сборки от «глобальных» моделей не предвидится: у седанов совпадают габариты, а также размерность колёс. Базовым «восьмидесяткам» положены 18-дюймовые покрышки размерности 245/50 R18, топ-версии можно заказать с разноширокими 19- или 20-дюймовыми шинами. В списке оснащения 12,3-дюймовая виртуальная приборная панель, широкоформатный 14,5-дюймовый тачскрин, 10 подушек безопасности и трёхзонный климат.
Полный перечень комплектаций российского Genesis G80 и прайс-лист на новый бизнес-седан будут обнародованы позже. В Северной Америке «восьмидесятка» оказалась столь же дорогой, как немецкие конкуренты — BMW 5-Series и Audi A6.
Вероятно, соплатформенные седан G80 и кроссовер GV80 поступят в продажу в России почти одновременно — в четвёртом квартале 2020 года. Линейка Genesis G80 уходящего поколения продаётся по цене от 2 миллионов 930 тысяч рублей за версию с полным приводом, 8-ступенчатым «автоматом» и 197-сильным турбомотором 2.0 до 4 миллионов 385 тысяч рублей за топовый 370-сильный седан с «турбошестёркой» 3.3.