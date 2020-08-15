Новый бизнес-седан Genesis G80: версии для России

В Южной Корее новый Genesis G80 может комплектоваться дизельным 210-сильным (441 Нм) турбомотором 2.2, однако такая версия для России не сертифицирована. Весьма вероятно, что до российских покупателей не доберутся и моноприводные модификации бизнес-седана, ведь в настоящий момент Genesis продаёт в нашей стране только версии с полным приводом.

Других отличий Genesis G80 калининградской сборки от «глобальных» моделей не предвидится: у седанов совпадают габариты, а также размерность колёс. Базовым «восьмидесяткам» положены 18-дюймовые покрышки размерности 245/50 R18, топ-версии можно заказать с разноширокими 19- или 20-дюймовыми шинами. В списке оснащения 12,3-дюймовая виртуальная приборная панель, широкоформатный 14,5-дюймовый тачскрин, 10 подушек безопасности и трёхзонный климат.