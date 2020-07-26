Электрический седан Genesis получит технологию в стиле Tesla

В беседе с южнокорейским изданием HankookIlbo представитель Hyundai дал понять, что со временем сервисы обновлений «по воздуху» будут ориентированы не только на исправление ошибок, но и на повышение производительности, увеличение запаса хода или совершенствование систем автономного вождения, причём большая часть апгрейдов сможет происходить автоматически без участия человека.

В концерне Hyundai подчёркивают, что приоритетом разработчиков является создание защищённой системы обновлений, ведь несанкционированное подключение к автомобилю может стать угрозой безопасности водителя и пассажиров.

Инсайдеры Hyundai Group утверждают, что «батарейный» седан Genesis eG80 будет посторен на новой модульной платформе для электрокаров, так что технически между eG80 и «обычным» G80 не будет ничего общего. Предполагается, что eG80 сможет проехать на одной зарядке 500 километров, а особенностью бизнес-седана станет система автопилота третьего уровня.