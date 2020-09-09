Представлен рестайлинговый Genesis G70 с новым дизайном

На домашнем рынке «младший» седан в линейке заявлен с прежними силовыми агрегатами: бензиновыми турбомоторами объёмом 2,0 и 3,3 литра, которые выдают 252 и 370 лошадиных сил, а также 202-сильным турбодизелем 2.2. Ожидалось, что гамма двигателей пополнится новой 2,5-литровой «турбочетвркой», однако этого не произошло.

Модификации могут варьироваться в зависимости от рынка. Так, ранее сообщалось, что в США обновлённый G70 лишится механической коробки передач (такая трансмиссия была доступная для заднеприводной версии) из-за низкого спроса.