Представлен рестайлинговый Genesis G70 с новым дизайном

Genesis G70 примерил новый дизайн Genesis, основные атрибуты которого – фирменная оптика, расположенная в два яруса, и щитообразная решётка радиатора. Сзади появились овальные патрубки выпускной системы, номерной знак переместился на бампер, а место логотипа на крышке багажника заняло название бренда. Главное новшество в салоне – мультимедиа с 10,25-дюймовым дисплеем (раньше был восьмидюймовый) и поддержкой обновлений «по воздуху».
На домашнем рынке «младший» седан в линейке заявлен с прежними силовыми агрегатами: бензиновыми турбомоторами объёмом 2,0 и 3,3 литра, которые выдают 252 и 370 лошадиных сил, а также 202-сильным турбодизелем 2.2. Ожидалось, что гамма двигателей пополнится новой 2,5-литровой «турбочетвркой», однако этого не произошло.
Модификации могут варьироваться в зависимости от рынка. Так, ранее сообщалось, что в США обновлённый G70 лишится механической коробки передач (такая трансмиссия была доступная для заднеприводной версии) из-за низкого спроса.
В России G70 можно купить с двухлитровым турбомотором мощностью 197 либо 247 лошадиных сил, который сочетается с восьмидиапазонной автоматической коробкой передач и полным приводом. Genesis G70 – самая популярная модель марки на российском рынке: с января по август в стране было продано 489 экземпляров, в то время как продажи G80 и G90 за тот же период составили 239 и 139 автомобилей соответственно.