26 июля, 12:00

Genesis G70 останется без механической коробки передач

Обновлённый седан будет оснащаться исключительно «автоматом»

Александр Пономарев
Корейский седан Genesis G70 в ходе планового рестайлинга получит новую линейку силовых агрегатов, в которой больше не будет механической коробки передач из-за низкого спроса.

На сегодняшний день седан предлагается с двухлитровой «турбочетвёркой», которая развивает от 197 до 255 лошадиных сил в зависимости от рынка. Также в гамме есть 3,3-литровый V6 мощностью 370 лошадиных сил и 2,2-литровый 202-сильный турбодизель. Младшая «двухлитровая» версия с задним приводом в США оснащается шестиступенчатой механической коробкой, остальные комплектуются восьмиступенчатым «автоматом». Однако, как сообщает издание Carbuzz, после грядущего обновления Genesis G70 останется без механической коробки передач её выбирали лишь пять процентов покупателей седана.

Обновлённый Genesis G70 должен получить 2,5-литровую «турбочетвёрку» семейства Theta III и 3,5-литровый бензиновый V6 серии Lambda III мощностью 380 лошадиных сил, которые будут работать в тандеме с новой восьмиступенчатой автоматической коробкой передач скорее всего, ей станет «робот» с двумя сцеплениями. В России текущий G70 доступен только с двухлитровой бензиновой «турбочетвёркой» T-GDI мощностью 197 или 247 лошадиных сил, восьмиступенчатым «автоматом» и полным приводом. Премьера обновлённого седана Genesis G70 должна состояться до конца 2020 года.