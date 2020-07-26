На сегодняшний день седан предлагается с двухлитровой «турбочетвёркой», которая развивает от 197 до 255 лошадиных сил в зависимости от рынка. Также в гамме есть 3,3-литровый V6 мощностью 370 лошадиных сил и 2,2-литровый 202-сильный турбодизель. Младшая «двухлитровая» версия с задним приводом в США оснащается шестиступенчатой механической коробкой, остальные комплектуются восьмиступенчатым «автоматом». Однако, как сообщает издание Carbuzz, после грядущего обновления Genesis G70 останется без механической коробки передач — её выбирали лишь пять процентов покупателей седана.
Обновлённый Genesis G70 должен получить 2,5-литровую «турбочетвёрку» семейства Theta III и 3,5-литровый бензиновый V6 серии Lambda III мощностью 380 лошадиных сил, которые будут работать в тандеме с новой восьмиступенчатой автоматической коробкой передач — скорее всего, ей станет «робот» с двумя сцеплениями. В России текущий G70 доступен только с двухлитровой бензиновой «турбочетвёркой» T-GDI мощностью 197 или 247 лошадиных сил, восьмиступенчатым «автоматом» и полным приводом. Премьера обновлённого седана Genesis G70 должна состояться до конца 2020 года.