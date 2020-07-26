На сегодняшний день седан предлагается с двухлитровой «турбочетвёркой», которая развивает от 197 до 255 лошадиных сил в зависимости от рынка. Также в гамме есть 3,3-литровый V6 мощностью 370 лошадиных сил и 2,2-литровый 202-сильный турбодизель. Младшая «двухлитровая» версия с задним приводом в США оснащается шестиступенчатой механической коробкой, остальные комплектуются восьмиступенчатым «автоматом». Однако, как сообщает издание Carbuzz, после грядущего обновления Genesis G70 останется без механической коробки передач — её выбирали лишь пять процентов покупателей седана.