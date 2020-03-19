У российского Genesis G70 появилась новая комплектация

Genesis G70 2020 года можно купить в комплектациях Premier, Business, Elegance, Advance, Supreme и Sport. Причем для седана в версиях Elegance и Advance за доплату доступен опциональный пакет Sport, в который входят 19-дюймовые легкосплавные диски темного оттенка, аудиосистема Lexicon с 15 динамиками, элементы внешней отделки, выполненные из темного хрома, и оформление салона в спортивном стиле.
Насколько крутым оказался премиальный «кореец»: итоги длительного теста Genesis G70
Для Advance также можно заказать набор систем активной помощи водителю Smart Sense. Прочие изменения не столь существенны. Например, в исполнении Premier 18-дюймовые графитовые диски заменили на серебристые того же размера.
Ниже в таблице приведены актуальные цены на все комплектации Genesis G70, включая новое исполнение Business.
|Комплектация
|Premier
|Business
|Elegance
|Advance
|Supreme
|Sport
|2.0 T-GDI 8AT 4WD (197 сил)
|2 199 000
|2 299 000
|2 389 000
|2 539 000
|2 769 000
|--
|2.0 T-GDI 8AT 4WD (247 сил)
|--
|--
|--
|2 639 000
|2 869 000
|2 979 000
В списке оснащения Elegance появились подогрев рулевого колеса, электромеханический стояночный тормоз с режимом автоматического удержания, электрорегулировка переднего кресла в восьми направлениях и беспроводная зарядка. G70 Advance обзавелся проекционным дисплеем и функцией вентиляции передних сидений. И, наконец, Supreme и Sport получили цифровую 3D-панель приборов диагональю 12,3 дюйма.
Что же касается новой комплектации Business, то, в дополнение к базовому набору оборудования, она включает светодиодные фары головного света и задние фонари со светодиодами, а также подогрев руля.
По собственной информации «Мотора», за январь-февраль 2020 года в России было продано 244 новых автомобиля Genesis, в том числе 133 экземпляра G70. Эта модель остается самой востребованной в линейке бренда.