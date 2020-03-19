У российского Genesis G70 появилась новая комплектация

Для Advance также можно заказать набор систем активной помощи водителю Smart Sense. Прочие изменения не столь существенны. Например, в исполнении Premier 18-дюймовые графитовые диски заменили на серебристые того же размера.

Ниже в таблице приведены актуальные цены на все комплектации Genesis G70, включая новое исполнение Business.