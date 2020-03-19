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14:42

У российского Genesis G70 появилась новая комплектация

Модель 2020 года доступна в шести уровнях оснащения

Genesis G70 2020 © Genesis
Лиза Будрина
Компания Genesis объявила о расширении линейки комплектаций полноприводного седана G70: она пополнилась исполнением Business. Теперь для модели доступны шесть уровней оснащения, цены на которые варьируются от 2 199 000 до 2 979 000 рублей.

Genesis G70 2020 года можно купить в комплектациях Premier, Business, Elegance, Advance, Supreme и Sport. Причем для седана в версиях Elegance и Advance за доплату доступен опциональный пакет Sport, в который входят 19-дюймовые легкосплавные диски темного оттенка, аудиосистема Lexicon с 15 динамиками, элементы внешней отделки, выполненные из темного хрома, и оформление салона в спортивном стиле.

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Для Advance также можно заказать набор систем активной помощи водителю Smart Sense. Прочие изменения не столь существенны. Например, в исполнении Premier 18-дюймовые графитовые диски заменили на серебристые того же размера.

Ниже в таблице приведены актуальные цены на все комплектации Genesis G70, включая новое исполнение Business.

КомплектацияPremierBusinessEleganceAdvanceSupremeSport
2.0 T-GDI 8AT 4WD (197 сил)2 199 0002 299 0002 389 0002 539 0002 769 000--
2.0 T-GDI 8AT 4WD (247 сил)------2 639 0002 869 0002 979 000

В списке оснащения Elegance появились подогрев рулевого колеса, электромеханический стояночный тормоз с режимом автоматического удержания, электрорегулировка переднего кресла в восьми направлениях и беспроводная зарядка. G70 Advance обзавелся проекционным дисплеем и функцией вентиляции передних сидений. И, наконец, Supreme и Sport получили цифровую 3D-панель приборов диагональю 12,3 дюйма.

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Что же касается новой комплектации Business, то, в дополнение к базовому набору оборудования, она включает светодиодные фары головного света и задние фонари со светодиодами, а также подогрев руля.

По собственной информации «Мотора», за январь-февраль 2020 года в России было продано 244 новых автомобиля Genesis, в том числе 133 экземпляра G70. Эта модель остается самой востребованной в линейке бренда.