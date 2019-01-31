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10:14

Точка доступа

Насколько крутым оказался премиальный «кореец» — итоги длительного теста Genesis G70

© Кирилл Калапов
Ефим Репин
Буквально неделю назад седан Genesis G70 американцы назвали «Лучшим легковым автомобилем года», а сама марка в рейтинге удовлетворенности новой машиной после 90 дней владения, проводимого агентством J.D. Power среди почти 70 тысяч автовладельцев, неожиданно обошла его многолетнего лидера — великого и ужасного Porsche (обогнав заодно и BMW c Лексусом, кстати). Неплохо для бренда, который появился всего-то три с небольшим года назад, верно?

Длительный тест Genesis G70: часть первая

В США модели бренда, кажется, распробовали, а в России — так себе. На дорогах «Дженезисов» немного, а «семидесяток» за все время теста я не видел ни одной. У нас эта марка мало кому знакома, поэтому, сообщив о покупке «лакшери» варианта Hyundai (а как еще кому-то объяснить, что такое Genesis?), ты вряд ли встретишь искреннее одобрение. Скорее, получишь порцию не самых веселых для владельца этой машины шуток.

Но за месяц с Genesis G70 я ни разу не почувствовал себя ущемленным в чем-либо. И мне даже не было стыдно: «Джи» не примелькался в потоке, он интересно выглядит, салон хорошо собран и из приятных материалов, а соотношение цена-оснащение — на зависть многим в этом классе.

Столько проехал Genesis G70 за месяц теста

За два миллиона весь салон будет отделан кожей и алюминием, машина будет укомплектована полным приводом и турбомотором, двухзонным климатом, бесключевым доступом, камерой заднего вида, передними и задними парктрониками, сиденьями с электроприводом, мультимедийным комплексом с восьмидюймовым экраном и приличная аудиосистемой с шестью динамиками, светодиодными фарами и 18-дюймовыми легкосплавными колесами. Очень недурно!

Топовый вариант (2 764 000 рублей) — это уже адаптивный круиз-контроль, вентиляция сидений, аудиосистема с 15 динамиками, подогрев задних сидений, системы автоматического переключения дальнего света на ближний и кругового видеообзора, 19-дюймовые колеса.

Выбор в этом сегменте просто огромный, и тут безраздельно правит немецкая тройка. Однако можно встретить и британцев, и японцев. Давайте посмотрим, как новичок класса из Южной Кореи справится с этими титанами в плане цены и оснащения.

Конкуренты Genesis G70

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Audi A4

Самый доступный Audi A4 — это переднеприводный автомобиль в спецверсии Premium, оснащенный 150-сильным мотором 1.4, «роботом», обогревом руля, LED-фарами, электроприводом кресла водителя, трехзонным климатом и 17-дюймовыми колесами. Стоит такая машина 1 925 000 рублей. Это выгодно, потому что в обычном прайс-листе цены А4 начинаются от 2 125 000 рублей, и оснащение у них при этом попроще: однозонный климат, круиз-контроль, задний парктроник и аудиосистема с восемью динамиками. 190-сильные переднеприводные машины стоят от 2 470 000 рублей, а полный привод — минимум 2 550 000 рублей.

Итог ожидаем — за два с небольшим миллиона рублей в этом классе нет ни одного автомобиля с полным приводом, при этом оснащение базовых версий будет победнее. А если оснащение конкурентов «докрутить» до «семидесятки», то выигрыш корейца в цене станет еще ощутимее. Но получится ли сэкономить на стоимости владения «Дженезисом»? Давайте посмотрим и посчитаем.

Как обычно, мы выясняем сколько придется потратить на содержание машины в год мужчине в возрасте старше 22 лет, со стажем вождения больше трех лет, если за этот срок он проезжает минимум 20 тысяч километров. Страховка — средняя по рынку для компаний с рейтингом А+ и выше.

Расходы владельца Genesis G70 в первый год эксплуатации

Расходы
ОСАГО13 310 р.
Каско97 339 р.
Транспортный налог9 850 р.
ТО19 905 р.
Топливо105 300 р.
Итого245 704 р.
Километр пробега (только топливо)5,26 р.
Километр пробега (с учетом всех трат, включая Каско)12,3 р.
Километр пробега (с учетом всех трат, кроме Каско)7,4 р.
Гарантия на автомобиль — четыре года без ограничения пробега. ТО проводится раз в год или 15 тысяч километров пробега.

Как выяснилось, у Genesis G70 относительно недорогое Каско, есть возможность получения подменного автомобиля на время сервиса (или вызова бесплатного такси) и четырехлетняя гарантия, в течение которой действует программа помощи на дорогах, включая эвакуацию машины при поломке или ДТП.

Такой расход показал Genesis G70 за месяц теста

При этом за само техническое обслуживание придется отдать почти 20 тысяч рублей и серьезно потратиться на топливо. И вот тут мы подходим к главной проблеме «семидесятки» — расход топлива. Для современного двухлитрового турбомотора с непосредственным впрыском и мощностью менее 200 сил он просто огромный — минимум 12-13 литров в городском режиме. И это даже не в спорт-режиме!

Лучшим результатом, которого мне удалось добиться, стало 11,7 литра. Но это в мучительном режиме «Эко», помогающим сэкономить пару «десяток» с литра. И то если постоянно сдерживать себя, чтобы лишний раз не нажать на газ. И это обидно, при том, что автомобиль может ехать весьма динамично.

Кстати, инструкция по эксплуатации позволяет использовать 92-й бензин, но большинство, вероятно, предпочтет заливать в турбомотор минимум 95-й.

Да и едет «Джи» не так быстро, правда, только если сравнивать с конкурентами. По паспорту, 197-сильная «семидесятка» набирает «сотню» за 8,3 секунды. Почти столько нужно, чтобы проделать это же упражнение 150-сильной передеприводной Audi A4, а 190-сильный вариант окажется даже на секунду быстрее. За такое же время, что и «кореец» сто километров в час наберет заднеприводная 150-сильная «цэшка», а 184-сильная «трешка» BMW предыдущего поколения окажется почти на секунду быстрее.

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Другие претензии попроще и с ними можно смириться: люфтящие крутилки в салоне, не вяжущаяся со статусом премиального автомобиля мультимедийка от «Соляриса», отсутствие кнопок бесключевого доступа на задних дверных ручках, очень широкий порог, который не позволяет вылезти из машины не испачкавшись, тесный второй ряд, где комфортно смогут разместиться только дети, и узкий проем багажника с приличной погрузочной высотой и большой ступенькой, куда грузить вещи катастрофически неудобно.

А еще у Genesis G70 ни в одной комплектации нет автопарковщика и электропривода крышки багажника. Он, кстати, появится, но только на обновленной машине. Вместе с доработанной мультимедийкой и климат-контролем, а также цифровой «трехмерной» приборной панелью. В Южной Корее рестайлинговый седан уже появился, но когда он доберется до нас — пока вопрос.

Сейчас же «семидесятка», пожалуй, самое выгодное предложение класса. Проблема только в том, что человек, способный купить Audi, BMW или Mercedes-Benz вряд ли зайдет в салон Hyundai за премиальной машиной. И ни для кого в этом сегменте G70, конечно, не представляет угрозы. Но сама попытка марки сразиться с теми, кто делает дорогие и роскошные машины уже много-много лет, достойна как минимум похвалы.

Тем же, кому нужна «точка доступа» в премиум, или же не важно, насколько известно имя на крышке багажника, имеет смысл обратить свое внимание на корейский седан. А может и подождать появления кроссовера Genesis — может тогда об этом бренде наконец заговорят всерьез.

Genesis G70

Нравится
Полный привод «в базе» и достойная управляемость
Не нравится
Расход топлива и тесный второй ряд
Вердикт
Понравится тем, для кого наличие логотипа марки большой немецкой тройки на решетке радиатора — не самоцель
icon engine
1998 см³, I4, 197 л.с., 353 Нм
icon transmission
8АКП
icon speed
0-100 км/ч — 8,3, 228 км/ч
icon weightkg
1732 кг

Технические характеристики Genesis G70

Бензин 2.0
Тип двигателяБензин I4
Рабочий объем1998 см³
Макс. мощность, л.с./об/мин197/4000-6200
Макс. момент, Нм/об/мин353/1400-4000
Тип приводаПолный
Трансмиссия8АКП
Передняя подвескаПружинная, McPherson
Задняя подвескаПружинная, многорычажная
ТормозаДисковые вентилируемые спереди и дисковые сзади
Габариты (ДхШхВ), мм4685х1850х1400
Колесная база, мм2835
Масса, кг1732
Макс. скорость, км/ч228
Разгон 0-100 км/ч, с8,3
Расход топлива (комб.), л/100 км9,3
Емкость топливного бака, л60
Дорожный просвет, мм150
Объем багажного отделения, л330
Цена, рублейот 1 999 000
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