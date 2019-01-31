Точка доступа

В США модели бренда, кажется, распробовали, а в России — так себе. На дорогах «Дженезисов» немного, а «семидесяток» за все время теста я не видел ни одной. У нас эта марка мало кому знакома, поэтому, сообщив о покупке «лакшери» варианта Hyundai (а как еще кому-то объяснить, что такое Genesis?), ты вряд ли встретишь искреннее одобрение. Скорее, получишь порцию не самых веселых для владельца этой машины шуток.

Но за месяц с Genesis G70 я ни разу не почувствовал себя ущемленным в чем-либо. И мне даже не было стыдно: «Джи» не примелькался в потоке, он интересно выглядит, салон хорошо собран и из приятных материалов, а соотношение цена-оснащение — на зависть многим в этом классе.