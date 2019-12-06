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16:36

Genesis G70 обзаведется новыми турбомоторами

Появилась информация о рестайлинговом седане

Алексей Носаченко
Седан Genesis G70 после рестайлинга сменит моторную гамму: вместо 2,0-литровой «турбочетверки» его оснастят агрегатом 2.5, как на будущем Hyundai Sonata N-Line. Также в линейке может появиться турбомотор 3.5 Lambda III с отдачей около 380 лошадиных сил.

По словам инсайдеров, обновлённый Genesis G70 обзаведется «турбочетверкой» 2.5 семейства Theta III. Этот же двигатель достанет еще не вышедшей, но уже анонсированной, Sonata N-Line. Кроме того, новшествами для модели станут 3,5-литровый Lambda III на 380 сил и восьмиступенчатый «робот» с двумя сцеплениями.

Сейчас Genesis G70 предлагается с 2,0-литровым турбомотором разной степени форсировки: в зависимости от рынка «четверка» выдает от 197 до 255 сил. Также в гамме есть V6 3.3 на 370 сил (520 Нм) и дизель 2.2 (202 силы и 450 Нм). Для машин с мотором 2.0 и задним приводом эксклюзивно предлагается шестиступенчатая «механика» (в США). Все остальные комплектуются восьмидиапазонным «автоматом».

В России Genesis G70 доступен только с 2.0 T-GDI (197 или 247 лошадиных сил), автоматической трансмиссией и полным приводом. Цена начальной комплектации Premier — 2 189 000 рублей, топовой Supreme — 3 039 000 рублей.