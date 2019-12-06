Genesis G70 обзаведется новыми турбомоторами

По словам инсайдеров, обновлённый Genesis G70 обзаведется «турбочетверкой» 2.5 семейства Theta III. Этот же двигатель достанет еще не вышедшей, но уже анонсированной, Sonata N-Line. Кроме того, новшествами для модели станут 3,5-литровый Lambda III на 380 сил и восьмиступенчатый «робот» с двумя сцеплениями.

Сейчас Genesis G70 предлагается с 2,0-литровым турбомотором разной степени форсировки: в зависимости от рынка «четверка» выдает от 197 до 255 сил. Также в гамме есть V6 3.3 на 370 сил (520 Нм) и дизель 2.2 (202 силы и 450 Нм). Для машин с мотором 2.0 и задним приводом эксклюзивно предлагается шестиступенчатая «механика» (в США). Все остальные комплектуются восьмидиапазонным «автоматом».