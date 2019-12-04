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10:58

Hyundai показала «заряженную» Sonata в камуфляже

На рынке новинка появится под названием Sonata N-Line

© motor1.com
Лиза Будрина
Американское представительство Hyundai показало закамуфлированный прототип Sonata N-Line местным журналистам. Автомобиль оснащается 2,5-литровым турбомотором мощностью 294 лошадиные силы, который работает в тандеме с восьмиступенчатой роботизированной коробкой с двумя сцеплениями. На рынке США новинка появится осенью 2020 года.

От стандартной Sonata «заряженную» версию можно отличить по 19-дюймовым дискам, новым бамперам и паре сдвоенных патрубков выхлопной системы. В салоне появился по-новому оформленный руль с подрулевыми лепестками. По предварительным данным, Sonata N-Line станет самой дорогой в семействе.

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Фото: motor1.com

На сегодняшний день версия N-Line имеется у моделей i10, i30 и кроссовера Tucson. Полноценные N-модификации без приставки «Line» есть у i30 и Veloster. В сентябре этого года сообщалось, что Hyundai намерена выпустить ограниченную серию i30 N Project C с форсированным до 280 сил мотором и углепластиковым капотом. Всего планируется собрать 600 таких хэтчбеков.

На российском рынке в линейке Hyundai присутствует i30 N, который стоит от 2,2 миллиона рублей и комплектуется двухлитровым двигателем (275 сил) в паре с шестиступенчатой «механикой». По собственной информации «Мотора», с мая 2019 года, когда модель поступила продажу, по октябрь реализовали 38 таких машин.

Что касается Sonata, то со сменой поколения модель прибавила в цене: новинка стоит от 1 499 000 рублей, что на 119 тысяч рублей дороже дореформенной «Сонаты» в базовой комплектации. В России автомобиль доступен со 150-сильным двухлитровым агрегатом либо 180-сильным мотором объемом 2,5 литра. Оба работают с безальтернативной шестидиапазонной автоматической коробкой передач.

Источник: Motor1