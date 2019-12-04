Hyundai показала «заряженную» Sonata в камуфляже

На сегодняшний день версия N-Line имеется у моделей i10, i30 и кроссовера Tucson. Полноценные N-модификации без приставки «Line» есть у i30 и Veloster. В сентябре этого года сообщалось, что Hyundai намерена выпустить ограниченную серию i30 N Project C с форсированным до 280 сил мотором и углепластиковым капотом. Всего планируется собрать 600 таких хэтчбеков.

На российском рынке в линейке Hyundai присутствует i30 N, который стоит от 2,2 миллиона рублей и комплектуется двухлитровым двигателем (275 сил) в паре с шестиступенчатой «механикой». По собственной информации «Мотора», с мая 2019 года, когда модель поступила продажу, по октябрь реализовали 38 таких машин.