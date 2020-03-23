Объявлена дата дебюта Genesis G80 нового поколения

То, что премьера пройдет онлайн, неудивительно: ранее многие автопроизводители, которые должны были представить новинки на Женевском автосалоне (его отменили из-за коронавируса), выбрали именно такой формат презентации, чтобы не подвергать людей риску подхватить инфекцию.

Genesis опубликовал видео-тизер модели, в котором, однако, сам автомобиль присутствует лишь частично. Впрочем, дизайн нового G80 уже не является секретом – интерьер и экстерьер новинки ранее раскрыли на официальных фотографиях.