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17:43

Объявлена дата дебюта Genesis G80 нового поколения

Из-за пандемии коронавируса презентация модели пройдет в онлайн-режиме

Genesis G80 нового поколения © Genesis
Лиза Будрина
Компания Genesis, премиальный суббренд Hyundai, поделилась информацией о грядущей премьере нового G80: она состоится в онлайн-формате 30 марта 2020 года. Cо сменой поколения седан породнится с кроссовером GV80, а также получит новый дизайн экстерьера и интерьера.

То, что премьера пройдет онлайн, неудивительно: ранее многие автопроизводители, которые должны были представить новинки на Женевском автосалоне (его отменили из-за коронавируса), выбрали именно такой формат презентации, чтобы не подвергать людей риску подхватить инфекцию.

Genesis опубликовал видео-тизер модели, в котором, однако, сам автомобиль присутствует лишь частично. Впрочем, дизайн нового G80 уже не является секретом интерьер и экстерьер новинки ранее раскрыли на официальных фотографиях.

Экстерьер Genesis G80 нового поколения

Genesis

В основе нового G80 лежит та же платформа, на которой построен кроссовер GV80. Архитектура предполагает продольное расположение мотора и задний привод, хотя полный привод также будет доступен. По предварительным данным, в линейку двигателей войдут два бензиновых турбоагрегата объемом 2,5 и 3,5 литра мощностью 305 и 375 лошадиных сил соответственно, а также трехлитровый турбодизель, отдача которого составляет 278 сил. Трансмиссия восьмиступенчатый «робот» с двумя сцеплениями.

Видео: Genesis

Что же касается дизайна, то характерной чертой для G80 нового поколения стали светодиодные полосы, расположенные в два яруса, в фарах, задних фонарях и на крыльях. В салоне установлен 14,5-дюймовый экран мультимедийной системы, а классический рычаг переключения передач уступил место шайбе.

Интерьер Genesis G80 нового поколения

Genesis

Цены на актуальный Genesis G80 в России начинаются от 2 810 000 рублей. По собственной информации «Мотора», за прошлый год в стране продали 2276 новых автомобилей Genesis, в том числе 943 экземпляров G80. В январе-феврале 2020 года реализовали 244 «Дженезиса», 71 из которых G80.