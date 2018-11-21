Обновленный Genesis G90 сфотографировали на улице

Главное отличие от дорестайлинговой машины — выполненная в форме геральдического щита решетка радиатора. Она одновременно напоминает элемент экстерьера концепт-каров Essentia и GV80, а также Diamond Pentagon, который используется на Acura. Кроме того, на себя обращают внимание матричные светодиодные фары с удлиненной секцией, выполняющей роль дневных ходовых огней и указателей поворота.