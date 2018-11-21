Обновленный Genesis G90 сфотографировали на улице

Главное отличие от дорестайлинговой машины — выполненная в форме геральдического щита решетка радиатора. Она одновременно напоминает элемент экстерьера концепт-каров Essentia и GV80, а также Diamond Pentagon, который используется на Acura. Кроме того, на себя обращают внимание матричные светодиодные фары с удлиненной секцией, выполняющей роль дневных ходовых огней и указателей поворота.
Сзади появились фонари, состоящие из двух параллельных секций. Нижние визуально соединены между собой полоской, размещенной на крышке багажника. Интегрированные в бампер хромированные насадки патрубков выхлопной системы формой повторяют решетку радиатора.
По слухам, в оснащение обновленного Genesis G90 войдет 3D-приборка со стереоскопическим эффектом, как у G70, расширится доступная палитра цветов кузова. Линейка двигателей седана будет состоять из 3.8 Lambda V6 GDi, турбомотора 3.3 Lambda V6 Turbo GDi и «атмосферника» 5.0 Tau V8 GDi. Коробка — 10-диапазонный «автомат» собственной разработки.