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11:23

Обновленный Genesis G90 сфотографировали на улице

Седан получил новую внешность с элементами от последних концепт-каров марки

В Сети появились снимки обновленного флагманского седана Genesis G90. Машину удалось сфотографировать практически без камуфляжа. Модель получила новую внешность, колеса и решетку радиатора, как у последних концепт-каров марки.

Главное отличие от дорестайлинговой машины — выполненная в форме геральдического щита решетка радиатора. Она одновременно напоминает элемент экстерьера концепт-каров Essentia и GV80, а также Diamond Pentagon, который используется на Acura. Кроме того, на себя обращают внимание матричные светодиодные фары с удлиненной секцией, выполняющей роль дневных ходовых огней и указателей поворота.

Сзади появились фонари, состоящие из двух параллельных секций. Нижние визуально соединены между собой полоской, размещенной на крышке багажника. Интегрированные в бампер хромированные насадки патрубков выхлопной системы формой повторяют решетку радиатора.

По слухам, в оснащение обновленного Genesis G90 войдет 3D-приборка со стереоскопическим эффектом, как у G70, расширится доступная палитра цветов кузова. Линейка двигателей седана будет состоять из 3.8 Lambda V6 GDi, турбомотора 3.3 Lambda V6 Turbo GDi и «атмосферника» 5.0 Tau V8 GDi. Коробка — 10-диапазонный «автомат» собственной разработки.

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