Обновился самый престижный автомобиль из Кореи

Хотя корейцы и называют Genesis G90L лимузином, строго говоря он им не является. Места для VIP-пассажиров не отделены от водителя перегородкой, так что правильнее назвать машину стретч-седаном.
От обычного седана Genesis G90 L отличается колесной базой, удлиненной на 290 миллиметров. Причем 40 миллиметров приходится на задние двери, а остальные 250 миллиметров прибавки — на глухую вставку в районе средней стойки.
Новая внешность выполнена в духе «атлетической элегантности» — так называют новую концепцию фирменного дизайна Genesis. Самые характерные черты — решетка радиатора в форме геральдического щита, четырехсекционные LED-фары с полосками ходовых огней посередине, и фонари во всю ширину задней части кузова.
К услугам пассажиров удлиненного Дженезиса — отделка сидений полуанилиновой кожей, ночники в средних стойках, экраны информационной системы на спинках передних сидений, а для седока справа предусмотрена выдвижная оттоманка. А вот возможность разложить сиденья «в горизонталь» отсутствует. Кроме того, интерьер длиннобазного седана отличается двухцветным оформлением с использованием темной серо-синей кожи.
Выбора силовых агрегатов нет: стретч-седан выпускается исключительно с атмосферным V8 5.0 мощностью 413 лошадиных сил, восьмиступенчатым «автоматом» и полным приводом. Шестицилиндровые моторы 3.8 (309 сил) и 3.3 Turbo (370 сил) останутся прерогативой короткого Genesis G90.
В Южной Корее длиннобазный Genesis уже можно заказать по цене от 155 100 000 вон (9 120 000 рублей). В России аналогичный автомобиль до рестайлинга стоил 6 385 000 рублей — на 300 000 рублей дороже короткобазной версии с таким же мотором и близким оснащением.