Обновился самый престижный автомобиль из Кореи

От обычного седана Genesis G90 L отличается колесной базой, удлиненной на 290 миллиметров. Причем 40 миллиметров приходится на задние двери, а остальные 250 миллиметров прибавки — на глухую вставку в районе средней стойки.

Новая внешность выполнена в духе «атлетической элегантности» — так называют новую концепцию фирменного дизайна Genesis. Самые характерные черты — решетка радиатора в форме геральдического щита, четырехсекционные LED-фары с полосками ходовых огней посередине, и фонари во всю ширину задней части кузова.