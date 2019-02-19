Group 25
Acura
Alfa Romeo
Aston Martin
Audi
BMW
Bentley
Bugatti
Cadillac
Chery
Chevrolet
Chrysler
Citroen
Dodge
Ferrari
Fiat
Ford
GAZ
Great Wall
Honda
Hummer
Hyundai
Infiniti
Jaguar
Jeep
KIA
Lada
Lamborghini
Land Rover
Lexus
Lifan
Maserati
Mazda
Mercedes-Benz
Mini
Mitsubishi
Nissan
Opel
Peugeot
Porsche
Renault
Rolls Royce
Saab
Seat
Shuanghuan
Skoda
Smart
SsangYong
Subaru
Suzuki
Tesla
Toyota
UAZ
Volkswagen
Volvo
Загрузка...
15:06

Обновился самый престижный автомобиль из Кореи

Удлиненный седан Genesis G90L получил новую внешность

Корейский премиум-бренд Genesis, входящий в состав Hyundai Motor Group, обновил свой самый роскошный автомобиль — длиннобазный «лимузин» G90 L, созданный на основе представительского седана G90. Рестайлинговый вариант базовой модели был представлен в Корее минувшей осенью.

Хотя корейцы и называют Genesis G90L лимузином, строго говоря он им не является. Места для VIP-пассажиров не отделены от водителя перегородкой, так что правильнее назвать машину стретч-седаном.

Сравниваем Genesis G90 L с BMW 740Le

От обычного седана Genesis G90 L отличается колесной базой, удлиненной на 290 миллиметров. Причем 40 миллиметров приходится на задние двери, а остальные 250 миллиметров прибавки — на глухую вставку в районе средней стойки.

Новая внешность выполнена в духе «атлетической элегантности» — так называют новую концепцию фирменного дизайна Genesis. Самые характерные черты — решетка радиатора в форме геральдического щита, четырехсекционные LED-фары с полосками ходовых огней посередине, и фонари во всю ширину задней части кузова.

К услугам пассажиров удлиненного Дженезиса — отделка сидений полуанилиновой кожей, ночники в средних стойках, экраны информационной системы на спинках передних сидений, а для седока справа предусмотрена выдвижная оттоманка. А вот возможность разложить сиденья «в горизонталь» отсутствует. Кроме того, интерьер длиннобазного седана отличается двухцветным оформлением с использованием темной серо-синей кожи.

Выбора силовых агрегатов нет: стретч-седан выпускается исключительно с атмосферным V8 5.0 мощностью 413 лошадиных сил, восьмиступенчатым «автоматом» и полным приводом. Шестицилиндровые моторы 3.8 (309 сил) и 3.3 Turbo (370 сил) останутся прерогативой короткого Genesis G90.

>
Reload
1 / 2

В Южной Корее длиннобазный Genesis уже можно заказать по цене от 155 100 000 вон (9 120 000 рублей). В России аналогичный автомобиль до рестайлинга стоил 6 385 000 рублей — на 300 000 рублей дороже короткобазной версии с таким же мотором и близким оснащением.

Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...