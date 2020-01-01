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20:55

Genesis раскрыл внешность кроссовера GV80

Корейский конкурент BMW X5 выйдет на рынок до конца года

Алексей Носаченко
В первый день 2020 года корейский премиум-бренд Genesis рассекретил внешность своего первого кроссовера и раскрыл некоторые подробности. Как и остальные «Дженезисы», GV80 построен на заднеприводной платформе; за доплату будут доступны полный привод и третий ряд сидений.

В облике серийного Genesis GV80 безошибочно угадывается одноименный концепт 2017 года. Над его внешностью работали сотрудники сразу трех центров дизайна марки — в Южной Корее, США и Германии, — а сама стилистика базируется на принципах «атлетичной элегантности» (Athletic Elegance). Сохранены все ключевые элементы фирменного языка дизайна: фары Quad Lamps, пятиугольная решетка радиатора Crest Grille и характерная стремительная боковая линия кузова (Parabolic Line). Узор G-Matrix, вдохновленный игрой света в ограненном алмазе, повторяется на плафонах освещения салона и колесах.

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Интерьер GV80 отражает «архитектурную эстетику Южной Кореи». На передней панели расположены тонкие дефлекторы вентиляции и широкоформатный дисплей; центральная консоль и тоннель отведены под новый сенсорный экран климат-контроля и круглый селектор коробки передач, выполненный в виде драгоценного камня. Genesis описывает его как «изысканный баланс простоты и гламура». Количество физических переключателей сведено к минимуму.

В основе Genesis GV80 — заднеприводная платформа, как у седанов G70, G80 и G90. Полный привод будет, но в виде опции. Уже с января этого года кроссовер начнут продавать в Южной Корее. До конца 2020-го модель выйдет на глобальные рынки. Информацию об оснащении и моторной гамме (по слухам, будут бензиновые и дизельные двигатели мощностью до 380 лошадиных сил) Genesis обещает раскрыть ближе к началу продаж.