Genesis раскрыл внешность кроссовера GV80

В основе Genesis GV80 — заднеприводная платформа, как у седанов G70, G80 и G90. Полный привод будет, но в виде опции. Уже с января этого года кроссовер начнут продавать в Южной Корее. До конца 2020-го модель выйдет на глобальные рынки. Информацию об оснащении и моторной гамме (по слухам, будут бензиновые и дизельные двигатели мощностью до 380 лошадиных сил) Genesis обещает раскрыть ближе к началу продаж.