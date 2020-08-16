Фирма Genesis решила проблемы с новым турбодизелем 3.0

Конструктивный дефект на дизельных Genesis GV80 был выявлен в начале июня и привёл к остановке конвейера и прекращению отгрузки кроссоверов на «тяжёлом» топливе южнокорейским дилерам.
Выяснилось, что некоторые владельцы GV80 с «турбошестёркой» Smartstream 3.0 столкнулись с чрезмерными вибрациями силового агрегата на холостом ходу. Производитель был вынужден вдвое увеличить гарантию на новый мотор — гарантийные обязательства на двигатель увеличены до 10 лет или 200 тысяч километров.
Теперь проблемы с аномальными вибрациями решены, так что на все дизельные Genesis GV80, выпущенные после возобновления работы конвейера, распространяется прежняя гарантия 5 лет или 100 тысяч километров. Пока сборочная линия работает в тестовом режиме, а полномасштабное производство дизельных GV80 стартует на следующей неделе.
Кроссоверы Genesis с дизелем будут продавать и в России — в нашей стране GV80 сертифицирован с тремя разными двигателями в сочетании с 8-диапазонным «автоматом» и полным приводом.
Корейские журналисты отмечают, что несмотря на проблемы с турбодизелем, двухмесячную неполную загрузку конвейера и пандемию коронавируса первый кроссовер Genesis хорошо продаётся на внутреннем рынке: за неполные шесть месяцев с февраля по июль покупателей нашли почти 20 тысяч GV80.