Фирма Genesis решила проблемы с новым турбодизелем 3.0

Конструктивный дефект на дизельных Genesis GV80 был выявлен в начале июня и привёл к остановке конвейера и прекращению отгрузки кроссоверов на «тяжёлом» топливе южнокорейским дилерам.

Выяснилось, что некоторые владельцы GV80 с «турбошестёркой» Smartstream 3.0 столкнулись с чрезмерными вибрациями силового агрегата на холостом ходу. Производитель был вынужден вдвое увеличить гарантию на новый мотор — гарантийные обязательства на двигатель увеличены до 10 лет или 200 тысяч километров.

Теперь проблемы с аномальными вибрациями решены, так что на все дизельные Genesis GV80, выпущенные после возобновления работы конвейера, распространяется прежняя гарантия 5 лет или 100 тысяч километров. Пока сборочная линия работает в тестовом режиме, а полномасштабное производство дизельных GV80 стартует на следующей неделе.