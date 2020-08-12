Первый кроссовер Genesis приедет в Россию с тремя моторами

На отечественном рынке Genesis GV80 представят в пяти- и семиместном исполнениях с тремя посадочными местами на втором ряду. По габаритам российский кроссовер аналогичен корейскому и сравним с BMW X5: длина составляет 4945 миллиметров, ширина – 1975 миллиметров, высота – 1715 миллиметров, а колесная база – 2955 миллиметров.

В списке оснащения числятся колесные диски размерностью 19, 20 и 22 дюйма, внешние зеркала с обогревом, климат-контроль, круиз-контроль, система мониторинга давления в шинах и противоугонное устройство. Также в ОТТС указаны системы контроля устойчивости, помощи при спуске и автоматического торможения перед препятствием, а также парковочный ассистент.