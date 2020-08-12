Первый кроссовер Genesis приедет в Россию с тремя моторами

На отечественном рынке Genesis GV80 представят в пяти- и семиместном исполнениях с тремя посадочными местами на втором ряду. По габаритам российский кроссовер аналогичен корейскому и сравним с BMW X5: длина составляет 4945 миллиметров, ширина – 1975 миллиметров, высота – 1715 миллиметров, а колесная база – 2955 миллиметров.
В списке оснащения числятся колесные диски размерностью 19, 20 и 22 дюйма, внешние зеркала с обогревом, климат-контроль, круиз-контроль, система мониторинга давления в шинах и противоугонное устройство. Также в ОТТС указаны системы контроля устойчивости, помощи при спуске и автоматического торможения перед препятствием, а также парковочный ассистент.
В Россию GV80 приедет с тремя моторами. В бензиновую гамму войдут 2,5-литровая «турбочетверка» мощностью 249 лошадиных сил и 422 Нм крутящего момента и шестицилиндровый турбомотор объемом 3,5 литра, выдающий 379 лошадиных сил и 530 Нм момента. Также будет доступна 3,0-литровая дизельная рядная «турбошестерка» мощностью 249 сил и 588 Нм. На домашнем рынке двигатели GV80 заметно мощнее: отдача базового мотора 2.5 составляет 305 лошадиных сил, а турбодизеля – 278 сил.
Все двигатели работают в тандеме с безальтернативным восьмидиапазонным автоматом. Привод кроссовера в России – только полный.
В июне стало известно о проблемах с мотором GV80 на «тяжелом топливе», из-за которых Genesis пришлось приостановить сборку и отгрузку кроссоверов. Владельцы GV80 жаловались на сильные вибрации в работе силового агрегата. Судя по ОТТС, которое вступает в силу 17 августа, планы марки по выводу модели на российский рынок не изменились: кроссовер может появиться в продаже уже осенью.