Марка Genesis сделала компактный электрокар с гильотинами

Genesis Mint — совместная разработка центров дизайна марки в Германии, США и Южной Корее. По словам шеф-дизайнера Genesis Люка Донкервольке, Mint — своеобразная «бритва Оккама», визуальное представление уменьшенной интерпретации фирменной эстетики. Кроме того, это еще и попытка отвязать физические размеры автомобиля от его позиционирования в качестве продукта премиум класса.
У электрокара две двери и два места. Доступ к багажнику, который представляет собой небольшую полку — через боковые гильотины и проемы с небольшой погрузочной высотой. Салон — сочетание корейской традиции использования пространства с оглядкой на дизайн современной европейской мебели. Для его отделки используется облеченный текстиль и кожа коньячного цвета. Узор, нанесенный на пол и педали, называется G-Matrix.
Вся необходимая во время поездки информация отображается на небольшом дисплее в центре руля. Шесть «кнопок» по бокам — сенсорные панели для быстрого доступа к основным функциям. Электрическая силовая установка Genesis Mint обеспечивает пробег до 322 километров и поддерживает зарядку от 350-киловаттных терминалов.
Первый электрический концепт Genesis — купе Essentia. Представленный в 2018 году автомобиль оснастили многомоторной силовой установкой, разгоняющей машину до «сотни» менее чем за три секунды. В оснащение Essentia вошли: сканер отпечатков пальцев для разблокировки дверей, цифровая приборная панель и голосовой помощник, способный подключаться к системам умного дома, а также смартфонам и другим устройствам.