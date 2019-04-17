Марка Genesis сделала компактный электрокар с гильотинами

У электрокара две двери и два места. Доступ к багажнику, который представляет собой небольшую полку — через боковые гильотины и проемы с небольшой погрузочной высотой. Салон — сочетание корейской традиции использования пространства с оглядкой на дизайн современной европейской мебели. Для его отделки используется облеченный текстиль и кожа коньячного цвета. Узор, нанесенный на пол и педали, называется G-Matrix.