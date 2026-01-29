Genesis представил самый футуристичный концепт в своей истории

Модель отличается необычными пропорциями: это однообъемный кузов с сильно наклоненным лобовым стеклом и увеличенным дорожным просветом. Такой силуэт отсылает к экспериментальным моделям 1990-х, но выполнен в ультрасовременной трактовке.

Автомобиль оснащен большими легкосплавными дисками, которые подчеркивают его «парящий» профиль. Спереди и сзади концепт получил фирменную световую подпись Genesis Two Line, а на боковине четко читается характерная параболическая линия — ключевой элемент фирменного стиля бренда.

Особенно выделяется задняя часть Genesis Jet On Wheels. Она преимущественно выполнена из стекла и имеет сложную скульптурную форму, из-за чего минивэн больше напоминает капсулу или шаттл. Именно этот элемент делает концепт одним из самых радикальных проектов Genesis за последние годы.

