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10:12

Первый кроссовер Genesis полностью раскрыли до премьеры

Вседорожник GV80 запечатлели на заводе Hyundai

© AutoSpy.net
Сергей Ильин
Фотошпионам удалось сделать снимки серийной версии кроссовера Genesis GV80 — работники фабрики Hyundai раскрыли дизайн передней и задней части кузова, а также интерьера новинки. Инсайдеры утверждают, что премьера модели для южнокорейского рынка состоится 19 декабря, а конвейерная сборка вседорожников ведётся со 2 декабря.

Внешность среднеразмерного премиального кроссовера выдержана в стиле обновлённого флагманского седана G90: вседорожник получил визуально разделённую на два яруса переднюю и заднюю оптику, массивную пятиугольную радиаторную решётку в форме щита с крупным ромбовидным сечением, фирменный капот с U-образной выемкой и вытянутые хромированные патрубки выхлопной системы.

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Фото: AutoSpy.net

В салоне покупателей ждёт мультируль с двумя спицами в стиле Mercedes-Benz S-Class в кузове W222, высокий центральный тоннель с беспроводной зарядкой для мобильных устройств, шайбой автоматической трансмиссии и пультом управления развлекательным комплексом. Данные мультимедиасистемы выводятся на дисплей диагональю 14,5 дюйма, управление климатической установкой осуществляется физическими клавишами и привычными шайбами.

Ожидается, что для внутреннего рынка Genesis GV80 оснастят аналоговой панелью приборов, а экспортные вседорожники укомплектуют виртуальной «приборкой».

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Фото: AutoSpy.net

Для базового Genesis GV80 предусмотрен задний привод, 2,5-литровая бензиновая «турбочетвёрка» мощностью около 300 лошадиных сил и пятиместный салон. Гамма модификаций будет включать в себя полноприводные исполнения, версию с рядным шестицилиндровым трёхлитровым дизелем мощностью 280 лошадиных сил (крутящий момент 589 Нм), а также топ-версию с 3,5-литровым 380-сильным (крутящий момент 530 Нм) бензиновым V6. По слухам, трансмиссия будет безальтернативной — GV80 получит восьмиступенчатый «робот» с двумя мокрыми сцеплениями.

Корейские журналисты утверждают, что на старте продаж для GV80 предложат шести- и семиместную конфигурацию салона, 15 оттенков кузова, три варианта колёсных дисков диаметром от 19 до 22 дюймов и шесть вариантов оформления интерьера. Заявлены высококачественные материалы отделки: натуральное дерево, алькантара, кожа наппа и алюминий.

Дебют GV80 для местного рынка состоится 19 декабря. Глобальная премьера модели может быть приурочена к Нью-Йоркскому автосалону 2020 года. Корейский вседорожник появится и в России, но сроки пока не называются.

Пока модельный ряд Genesis в нашей стране представлен седанами G70 (от 2 189 000 рублей), G80 (от 2 810 000 рублей), G90 (от 4 690 000 рублей) и его длиннобазной версией G90 L (6 910 000 рублей).

Источник: AutoSpy.net