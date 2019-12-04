Первый кроссовер Genesis полностью раскрыли до премьеры

В салоне покупателей ждёт мультируль с двумя спицами в стиле Mercedes-Benz S-Class в кузове W222, высокий центральный тоннель с беспроводной зарядкой для мобильных устройств, шайбой автоматической трансмиссии и пультом управления развлекательным комплексом. Данные мультимедиасистемы выводятся на дисплей диагональю 14,5 дюйма, управление климатической установкой осуществляется физическими клавишами и привычными шайбами.

Ожидается, что для внутреннего рынка Genesis GV80 оснастят аналоговой панелью приборов, а экспортные вседорожники укомплектуют виртуальной «приборкой».