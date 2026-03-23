Genesis выпустит люксовый пикап, который составит конкуренцию Rivian R1T и GMC Sierra

Пикап может получить характерные для бренда двухъярусные светодиодные фары, массивную закрытую решетку радиатора и четкие линии кузова. Дизайн будет выполнен в элегантной, а не утилитарной манере: минимум пластикового обвеса, крупные легкосплавные диски и лаконичная корма со сквозной световой полосой.

Технически новинка может разделить платформу с будущим пикапом Hyundai для североамериканского рынка. Силовая установка, скорее всего, будет электрической: рассматриваются как полностью электрическая версия на архитектуре E-GMP, так и гибридная система с увеличенным запасом хода (EREV), способная проезжать до 900 км. Мощность пикапа Genesis составит не менее 400 л.с.

Салон обещает быть роскошным — с натуральной кожей, металлическими вставками и упором на комфорт задних пассажиров.

