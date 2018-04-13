На российский рынок вышел полноприводный седан G70

Пульс

Марка Genesis назвала рублевые цены на конкурента «трешки» BMW

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13 апреля 2018

Марка Genesis, премиальный бренд компании Hyundai, назвала российские цены на конкурента BMW 3 серии — седан G70. Модель предложат только в модификации с полным приводом и восьмидиапазонным «автоматом». Стоимость новинки составит минимум 1 949 000 рублей.

В России Genesis G70 будет доступен только с 2,0-литровой «турбочетверкой» в двух степенях форсировки: 197 и 247 лошадиных сил. Крутящий момента в обоих случаях — 353 Нм.

В список оснащения начальной комплектации Premier входят кресла с электрорегулировками в восьми направлениях, мультимедийная система с восьмидюймовым сенсорным дисплеем, виртуальная приборная панель, камера заднего вида с динамическими указателями траектории, система выбора режим движения Drive Mode и электропривод крышки багажника.

Цены на Genesis G70

Комплектация Цена (рублей)
Premier 1 949 000
Elegance 1 999 000
Advance 2 249 000
Advance 247 л.с. 2 399 000
Supreme 2 709 000
Sport 2 899 000
Supreme 247 л.с. 2 959 000

Старшим версиям седана положены адаптивные светодиодные фары, подогрев второго ряда сидений и руля, акустическое остекление, беспроводная зарядка для смартфонов, система кругового обзора, адаптивный круиз-контроль с режимом полной остановки и возобновления движения, а также система автоматического управления дальним светом.

Если сравнивать с конкурентами, то полноприводный BMW 320i XDrive обойдется минимум в 2 452 100 рублей, Jaguar XE — 2 462 000 рублей, Mercedes-Benz C200 4Matic — 2,5 миллиона рублей.

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Публичный дебют Genesis G70 состоялся в сентябре прошлого года. Презентация прошла в городе Намьянг, где располагается дизайн-центр марки. В основе седана лежит платформа от Kia Stinger, а на других рынках он также доступен с 3,3-литровым турбомотором V6, который развивает 370 лошадиных сил и 510 Нм крутящего момента.

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