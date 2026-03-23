Hyundai Genesis

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Genesis выпустит люксовый пикап, который составит конкуренцию Rivian R1T и GMC Sierra
Новости
Genesis показал кабриолет X Convertible
Новости
Объявлены цены на универсал Genesis G70 Shooting Brake в России
Новости
Hyundai и Genesis рассказали об электрических новинках для России
27 сентября 2021, 13:34
Первый серийный электрокар Genesis: опубликован новый тизер и дата дебюта
Внешность «батарейного» хэтчбека уже полностью раскрыта, несмотря на загадочный тизер
Стало известно, когда Genesis откажется от обычных двигателей
Начиная с 2025 года все новые модели марки будут электрическими
2 сентября 2021, 12:35
Новости
Лиза Будрина
17 августа 2021, 15:39
В России собрали первую партию Genesis GV70
Производство модели наладили на калининградском «Автоторе»
23 июля 2021, 12:15
Стали известны российские цены и комплектации обновлённого Genesis G70
Спортивный седан получил 14 вариантов окраски кузова и уникальный для российского рынка 3,3-литровый турбомотор
25 мая 2021, 16:48
Первый кроссовер Genesis поступил на службу в полицию
Модель Genesis GV80 пополнила автопарк полицейского управления Дубая
29 марта 2021, 12:53
Genesis показал на видео электрическое купе
Новинку, которая пока находится в статусе концепта, полностью рассекретят 31 марта
16 марта 2020, 19:34
Hyundai будет полгода платить кредиты за тех, кто лишился работы из-за коронавируса
Также поддержку своим клиентам окажет премиальный бренд корейской марки Genesis
Видео: тест седана Genesis G70
Каким получился конкурент «трешке» BMW от премиального подразделения концерна Hyundai?
22 мая 2018, 12:25
Тест-драйв
Александр Тычинин
13 апреля 2018, 11:10
Марка Genesis назвала рублевые цены на конкурента «трешки» BMW
На российский рынок вышел полноприводный седан G70
Hyundai пообещала перестать делать скучные машины
Стилистика моделей в будущем будет учитывать специфику сегмента
12 апреля 2018, 11:43
Новости
Алексей Носаченко
29 марта 2018, 12:18
Концепт-кар Essentia стал первым электрическим Genesis
Новинку оснастили датчиками отпечатков пальцев и помощником с голосовым управлением
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