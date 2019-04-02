В Грузии появится собственный автопроизводитель

Позднее в линейке появятся электрокары на базе Benni EV360 и CS55 EV. Первый оснащается 55-киловаттным электромотором (75 сил и 170 Нм) и аккумулятором емкостью 48 киловатт-часа. Без подзарядки Benni EV360 может проезжать до 300 километров по циклу NEDC. Кроссовер Changan CS55 EV будет представлен в этом году и о нем пока ничего не известно.