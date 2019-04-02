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15:18

В Грузии появится собственный автопроизводитель

Машины построят на базе моделей китайской фирмы Changan

© Changan Benni EV360
Грузинская фирма Aigroup и китайская компания Changan Automobile Group подписали меморандум о намерениях, в рамках которого в стране будет впервые организовано производство собственных легковых автомобилей. Машины планируется выпускать под отдельной маркой на агрегатах моделей Changan.
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Как сообщает издание Business Media Georgia, первые свои автомобили грузинская марка построит на базе седана Changan Eado. В Китае он предлагается с бензиновым двигателем 1.6 GDI DVVT мощностью 128 лошадиных сил, совмещенным с пятиступенчатой «механикой» или шестидиапазонным «автоматом» Aisin.

Changan Eado

Позднее в линейке появятся электрокары на базе Benni EV360 и CS55 EV. Первый оснащается 55-киловаттным электромотором (75 сил и 170 Нм) и аккумулятором емкостью 48 киловатт-часа. Без подзарядки Benni EV360 может проезжать до 300 километров по циклу NEDC. Кроссовер Changan CS55 EV будет представлен в этом году и о нем пока ничего не известно.

Changan CS55 с микрогибридной системой.

В конце прошлого года появилась информация, что шведский стартап Uniti Sweden AB планирует собирать свою единственную модель — электрокар Uniti One — на заводе в Грузии. Меморандум о намерениях был подписан Uniti Sweden AB, государственным «Партнерским фондом» и грузинской инвесткомпанией Silk Road Group.

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