Group 25
Acura
Alfa Romeo
Aston Martin
Audi
BMW
Bentley
Bugatti
Cadillac
Chery
Chevrolet
Chrysler
Citroen
Dodge
Ferrari
Fiat
Ford
GAZ
Great Wall
Honda
Hummer
Hyundai
Infiniti
Jaguar
Jeep
KIA
Lada
Lamborghini
Land Rover
Lexus
Lifan
Maserati
Mazda
Mercedes-Benz
Mini
Mitsubishi
Nissan
Opel
Peugeot
Porsche
Renault
Rolls Royce
Saab
Seat
Shuanghuan
Skoda
Smart
SsangYong
Subaru
Suzuki
Tesla
Toyota
UAZ
Volkswagen
Volvo
19:19

Опубликован рейтинг самых ненадёжных подержанных кроссоверов

Немецкие эксперты назвали вседорожники которые ломаются чаще других

© Renault
Сергей Ильин
Технадзор Германии (TÜV) поделился списком кроссоверов, которые больше всего досаждают владельцам поломками. Специалисты проанализировали более девяти миллионов подержанных машин в разных возрастных категориях, указав на наиболее проблемные узлы и агрегаты.

В возрастной группе подержанных вседорожников до трёх лет самой проблемной оказалась Dacia Duster: у 11,7 процента моделей выявлены дефекты, в том числе проблемы с двигателем и рулевым управлением. На втором месте в этой категории Hyundai Tuscon (10,9 процента неисправных машин, слабое место — задняя подвеска), на третьем — Kia Sportage (7,1 процента, много мелких дефектов, в том числе по электрике).

Среди машин старше трёх, но моложе пяти лет, самым ненадёжным признан Kia Sportage: у 15 процентов кроссоверов есть проблемы, в основном владельцы жалуются на тормоза. На вторую строчку неожиданно выбрался Volkswagen Tiguan (14,2 процента) со слабой ходовой частью, проблемами с амортизаторами и подвеской. Третье место занял Nissan Qashqai (12,7 процента). Владельцы японского кроссовера критикуют шумоизоляцию и слабые тормозные диски.

По мере устаревания моделей тройка «антилидеров» не меняется, лишь по достижении 10 лет владельцев начинают беспокоить Mitsubishi Outlander — у 31 процента японских машин появляются неполадки тормозной и рулевой системы.

Специалисты технадзора подчёркивают, что для новых автомобилей ключевую роль играет качество изготовления, но по мере устаревания транспортных средств на первый план выходит уход за машиной со стороны владельца.

Полгода назад исследование J.D. Power выявило самые беспроблемные автомобили в первые три месяца эксплуатации — самыми надёжными оказались модели корейских брендов Genesis, Hyundai и Kia. Впрочем, все эксперты единодушны во мнении, что в целом автомобили в последние десять лет стали ломаться реже.

Источник: Autobild.de