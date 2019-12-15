Опубликован рейтинг самых ненадёжных подержанных кроссоверов

В возрастной группе подержанных вседорожников до трёх лет самой проблемной оказалась Dacia Duster: у 11,7 процента моделей выявлены дефекты, в том числе проблемы с двигателем и рулевым управлением. На втором месте в этой категории Hyundai Tuscon (10,9 процента неисправных машин, слабое место — задняя подвеска), на третьем — Kia Sportage (7,1 процента, много мелких дефектов, в том числе по электрике).

Среди машин старше трёх, но моложе пяти лет, самым ненадёжным признан Kia Sportage: у 15 процентов кроссоверов есть проблемы, в основном владельцы жалуются на тормоза. На вторую строчку неожиданно выбрался Volkswagen Tiguan (14,2 процента) со слабой ходовой частью, проблемами с амортизаторами и подвеской. Третье место занял Nissan Qashqai (12,7 процента). Владельцы японского кроссовера критикуют шумоизоляцию и слабые тормозные диски.

По мере устаревания моделей тройка «антилидеров» не меняется, лишь по достижении 10 лет владельцев начинают беспокоить Mitsubishi Outlander — у 31 процента японских машин появляются неполадки тормозной и рулевой системы.