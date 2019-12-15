Опубликован рейтинг самых ненадёжных подержанных кроссоверов

В возрастной группе подержанных вседорожников до трёх лет самой проблемной оказалась Dacia Duster: у 11,7 процента моделей выявлены дефекты, в том числе проблемы с двигателем и рулевым управлением. На втором месте в этой категории Hyundai Tuscon (10,9 процента неисправных машин, слабое место — задняя подвеска), на третьем — Kia Sportage (7,1 процента, много мелких дефектов, в том числе по электрике).
Среди машин старше трёх, но моложе пяти лет, самым ненадёжным признан Kia Sportage: у 15 процентов кроссоверов есть проблемы, в основном владельцы жалуются на тормоза. На вторую строчку неожиданно выбрался Volkswagen Tiguan (14,2 процента) со слабой ходовой частью, проблемами с амортизаторами и подвеской. Третье место занял Nissan Qashqai (12,7 процента). Владельцы японского кроссовера критикуют шумоизоляцию и слабые тормозные диски.
По мере устаревания моделей тройка «антилидеров» не меняется, лишь по достижении 10 лет владельцев начинают беспокоить Mitsubishi Outlander — у 31 процента японских машин появляются неполадки тормозной и рулевой системы.
Специалисты технадзора подчёркивают, что для новых автомобилей ключевую роль играет качество изготовления, но по мере устаревания транспортных средств на первый план выходит уход за машиной со стороны владельца.
Полгода назад исследование J.D. Power выявило самые беспроблемные автомобили в первые три месяца эксплуатации — самыми надёжными оказались модели корейских брендов Genesis, Hyundai и Kia. Впрочем, все эксперты единодушны во мнении, что в целом автомобили в последние десять лет стали ломаться реже.