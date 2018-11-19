Арестован глава альянса Renault-Nissan-Mitsubishi Карлос Гон

Компания Nissan выпустила официальное заявление, в котором сказано, что в ходе внутреннего расследования выяснилась причастность к нарушениям еще одного топ-менеджера Nissan Грега Келли. Все полученные сведения будут переданы в прокуратуру. Кроме того, президент компании Хирото Саикава потребует у совета директоров немедленной отставки Гона и Келли.

По данным телеканала NHK, в отчете для биржи Гон указал вместо одного миллиарда 735 миллионов иен.

Гон начал свою карьеру в компании Michelin, где занимал должность гендиректора по производству легковых шин и шин для легких грузовиков. В 1996 году он стал исполнительным вице-президентом Renault, а после слияния с Nissan — президентом японского производителя. В 2005 году Гона назначили президентом и гендиректором Renault.

С 2013 по 2016 год Карлос Гон был председателем совета директоров ОАО «АвтоВАЗ», которым владеет альянс Renault-Nissan-Mitsubishi и российская госкорпорация «Ростех». В 2016 году он возглавил совет директоров Mitsubishi.