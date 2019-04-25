Карлоса Гона освободили из-под стражи. Снова

Окружной суд Токио одобрил освобождение Карлоса Гона под залог в 4,5 миллиона долларов. При этом он должен соблюдать ряд условий: оставаться в стране, проживать по указанному в документах адресу и не встречаться с супругой. По мнению обвинения, она может быть связана с сообщниками Гона или теми, кто знал о его финансовых преступлениях.

Карлоса Гона, которого Nissan обвиняет в растрате, повторно арестовали в начала апреля. Это случилось через день после того, как он объявил о созыве пресс-конференции. Западные СМИ сообщали, что Renault и Nissan раскрыли еще одну схему вывода корпоративных средств. Эти деньги Гон потратил на покупку бизнес-джетов, яхты, а также вложил в стартап сына.