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17:50

Карлоса Гона освободили из-под стражи. Снова

Суд постановил внести залог 4,5 миллиона долларов

Японский суд разрешил выпустить Карлоса Гона из-под стражи после внесения залога в 500 миллионов иен (4,5 миллиона долларов). Бывшему главе правления альянса Renault-Nissan запрещено покидать страну, а также видеться с супругой.
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Окружной суд Токио одобрил освобождение Карлоса Гона под залог в 4,5 миллиона долларов. При этом он должен соблюдать ряд условий: оставаться в стране, проживать по указанному в документах адресу и не встречаться с супругой. По мнению обвинения, она может быть связана с сообщниками Гона или теми, кто знал о его финансовых преступлениях.

Карлоса Гона, которого Nissan обвиняет в растрате, повторно арестовали в начала апреля. Это случилось через день после того, как он объявил о созыве пресс-конференции. Западные СМИ сообщали, что Renault и Nissan раскрыли еще одну схему вывода корпоративных средств. Эти деньги Гон потратил на покупку бизнес-джетов, яхты, а также вложил в стартап сына.

Позднее адвокаты Карлоса Гона выложили в Сеть видеобращение, которое тот записал, опасаясь ареста. В нем Гон назвал выдвинутые против него обвинения заговором, указав, что за ним стоит высшее руководство Nissan.

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