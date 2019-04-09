Карлос Гон опубликовал видеообращение, обвинив руководство Nissan в заговоре

Карлоса Гона повторно арестовали через день после того, как он объявил о созыве 11 апреля пресс-конференции, на которой он обещал «рассказать всю правду» о происходящем. Ему предъявили новые обвинения в растрате миллионов долларов, принадлежащих Nissan Motor Co. По словам прокуратуры Японии, Гон выводил средства из компании через посредников и тратил их на собственные нужды. В том числе на частные перелеты, яхты, а также инвестиции в стартап сына.
Видео: Carlos Ghosn
Месяцем ранее суд разрешил выпустить Гона под залог в миллиард иен. В ходе внутреннего расследования, инициированного руководством Nissan, выяснилось, что глава правления оплачивал покупку и ремонт недвижимости за счет компании: несколько миллиардов иен он потратил на дома в Рио-де-Жанейро, Бейруте, Париже и Амстердаме.
Карлоса Гона сняли с должностей в Nissan и Mitsubishi. Из Renault топ-менеджер ушел сам, попросив об отставке, находясь в заключении. Позднее Nissan подала иск к Клодин Бишара де Оливейре — старшей сестре Карлоса Гона. Ее обвинили в «незаконном обогащении».