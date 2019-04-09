Карлос Гон опубликовал видеообращение, обвинив руководство Nissan в заговоре

Месяцем ранее суд разрешил выпустить Гона под залог в миллиард иен. В ходе внутреннего расследования, инициированного руководством Nissan, выяснилось, что глава правления оплачивал покупку и ремонт недвижимости за счет компании: несколько миллиардов иен он потратил на дома в Рио-де-Жанейро, Бейруте, Париже и Амстердаме.

Карлоса Гона сняли с должностей в Nissan и Mitsubishi. Из Renault топ-менеджер ушел сам, попросив об отставке, находясь в заключении. Позднее Nissan подала иск к Клодин Бишара де Оливейре — старшей сестре Карлоса Гона. Ее обвинили в «незаконном обогащении».