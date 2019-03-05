Суд разрешил отпустить Карлоса Гона под залог в миллиард иен

Как сообщает агентство Bloomberg, выдвинутые судом условия таковы: Гон обязан оставаться в Японии, не контактировать с людьми за пределами дома, причем его жилье будет снабжено камерами.
Но даже это позволит ему гораздо больше времени проводить со своими адвокатами, чтобы подготовиться к судебному процессу. До сих пор Гон подвергался длительным допросам со стороны прокуроров, а доступ адвокатов был ограничен.
Спустя несколько часов после решения суда прокуратура подала апелляцию. Это означает, что Гону как минимум не удастся выйти на свободу во вторник — пояснил агентству Bloomberg Стивен Гивенс, профессор права в токийском университете Софии. Кроме того, прокуратура может предъявить новые обвинения, чтобы вновь заключить Гона под стражу.
В прошлом году Гон сменил юристов, отставив команду бывшего прокурора Мотонари Отсуру. Сейчас его защиту возглавляет Юичиро Хиронака — адвокат, известный агрессивной тактикой при защите высокопоставленных клиентов. Он уже высказал мнение, что преследование Гона стало результатом заговора внутри компании Nissan.
Карлоса Гона обвиняют в сокрытии доходов в размере 80 миллионов долларов, а также нецелевом расходовании средств компании Nissan. Ему грозит 10 лет тюрьмы. Он был арестован 19 ноября 2018 года, и с тех пор провел в заключении 107 дней.