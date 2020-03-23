Посмотрите, как проехать Нюрбургринг на Rolls-Royce с пассажиром на заднем ряду

Нынешний Rolls-Royce Ghost выпускается с 2009 года на отдельной сборочной линии производственной площадки в Гудвуде. Причем за это время модель пережила ряд обновлений, затронувших и внешность, и техническую начинку: так, в 2014-м седан получил версию V-Specification с более мощным двигателем, подвергся «подтяжке лица» и модернизации интерьера. Вместе с рестайлингом в списке опций «Призрака» появился набор Dynamic Driving Package, в состав которого вошли новые настройки подвески и рулевого управления.