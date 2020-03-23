Group 25
Acura
Alfa Romeo
Aston Martin
Audi
BMW
Bentley
Bugatti
Cadillac
Chery
Chevrolet
Chrysler
Citroen
Dodge
Ferrari
Fiat
Ford
GAZ
Great Wall
Honda
Hummer
Hyundai
Infiniti
Jaguar
Jeep
KIA
Lada
Lamborghini
Land Rover
Lexus
Lifan
Maserati
Mazda
Mercedes-Benz
Mini
Mitsubishi
Nissan
Opel
Peugeot
Porsche
Renault
Rolls Royce
Saab
Seat
Shuanghuan
Skoda
Smart
SsangYong
Subaru
Suzuki
Tesla
Toyota
UAZ
Volkswagen
Volvo
14:23

Посмотрите, как проехать Нюрбургринг на Rolls-Royce с пассажиром на заднем ряду

Скорость на прямых составила более 180 километров в час

Алексей Носаченко
Блогер Михаил Шарудин опубликовал на своем YouTube-канале видео с заездом Rolls-Royce Ghost по Нюрбургрингу. За рулем седана находился еще один автоблогер — Fabian. Сам Шарудин ехал на заднем сиденье машины. На отдельных участках автомобиль развивал более 180 километров в час.

Нынешний Rolls-Royce Ghost выпускается с 2009 года на отдельной сборочной линии производственной площадки в Гудвуде. Причем за это время модель пережила ряд обновлений, затронувших и внешность, и техническую начинку: так, в 2014-м седан получил версию V-Specification с более мощным двигателем, подвергся «подтяжке лица» и модернизации интерьера. Вместе с рестайлингом в списке опций «Призрака» появился набор Dynamic Driving Package, в состав которого вошли новые настройки подвески и рулевого управления.

Обычный Rolls-Royce Ghost оснащается 6,6-литровым твин-турбо двигателем V12, выдающим 570 лошадиных сил и 820 Нм крутящего момента; версия Ghost Black Badge мощнее: 612 сил и 840 Нм момента. Для Ghost предлагается только восьмидиапазонный автомат ZF с системой предиктивного контроля переключений, как у Rolls-Royce Wraith и седане BMW 7 серии.