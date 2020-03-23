Посмотрите, как проехать Нюрбургринг на Rolls-Royce с пассажиром на заднем ряду

Нынешний Rolls-Royce Ghost выпускается с 2009 года на отдельной сборочной линии производственной площадки в Гудвуде. Причем за это время модель пережила ряд обновлений, затронувших и внешность, и техническую начинку: так, в 2014-м седан получил версию V-Specification с более мощным двигателем, подвергся «подтяжке лица» и модернизации интерьера. Вместе с рестайлингом в списке опций «Призрака» появился набор Dynamic Driving Package, в состав которого вошли новые настройки подвески и рулевого управления.
Обычный Rolls-Royce Ghost оснащается 6,6-литровым твин-турбо двигателем V12, выдающим 570 лошадиных сил и 820 Нм крутящего момента; версия Ghost Black Badge мощнее: 612 сил и 840 Нм момента. Для Ghost предлагается только восьмидиапазонный автомат ZF с системой предиктивного контроля переключений, как у Rolls-Royce Wraith и седане BMW 7 серии.