Обычную «Газель» подготовили для перевозки деликатных грузов

Обычную «Газель» подготовили для перевозки деликатных грузовНовый фургон должен надёжно противостоять ворам
Фургон может иметь различные исполнения по габаритам для монтажа на шасси «Газели» или «Соболь» любого поколения. На заглавном фото представлен вариант L3: его наружные размеры — 4,2×2,2×2,3 м.
Важно, что все металлические компоненты фургона (основание, борта, крыша, двери) подвергнуты катафорезному грунтованию, а внешние поверхности окрашены двухкомпонентной полиуретановой эмалью.
На полу уложена транспортная фанера толщиной 18 мм, а на задней стенке установлены габаритные огни, резиновые буферы, поручень и выдвижная лестница.
Предполагется, что этот вариант подойдёт для перевозки деликатных грузов: вскрыть такой фургон ворам будет намного сложнее, чем тентованный или композитный.
Между тем, самый популярный в России автобус ждёт большая модернизация: Павловский автобусный завод готовит рестайлинг пассажирского семейства «Вектор Next».