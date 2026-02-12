Новости
Опубликовано 12 февраля 2026, 23:12
1 мин.

Обычную «Газель» подготовили для перевозки деликатных грузов

Новый фургон должен надёжно противостоять ворам
Для «Газели» грозят создать кузов из профильного листа. Их производством займётся Производство специальной техники (ПСТ) Горьковского автозавода. Как стало известно журналу «Мотор», в качестве материала для изготовления передней и боковых стенок кузова будет применяться оцинкованный профильный лист С21, изготовленный согласно ГОСТ 24 045−2016 толщиной 0,7 мм.
Обычную «Газель» подготовили для перевозки деликатных грузов
© ГК СТТ
Алексей Кованов
Алексей Кованов

Фургон может иметь различные исполнения по габаритам для монтажа на шасси «Газели» или «Соболь» любого поколения. На заглавном фото представлен вариант L3: его наружные размеры — 4,2×2,2×2,3 м.

Важно, что все металлические компоненты фургона (основание, борта, крыша, двери) подвергнуты катафорезному грунтованию, а внешние поверхности окрашены двухкомпонентной полиуретановой эмалью.

На полу уложена транспортная фанера толщиной 18 мм, а на задней стенке установлены габаритные огни, резиновые буферы, поручень и выдвижная лестница.

Предполагется, что этот вариант подойдёт для перевозки деликатных грузов: вскрыть такой фургон ворам будет намного сложнее, чем тентованный или композитный.

Читайте на тему:

Между тем, самый популярный в России автобус ждёт большая модернизация: Павловский автобусный завод готовит рестайлинг пассажирского семейства «Вектор Next».