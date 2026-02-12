Обычную «Газель» подготовили для перевозки деликатных грузов

Фургон может иметь различные исполнения по габаритам для монтажа на шасси «Газели» или «Соболь» любого поколения. На заглавном фото представлен вариант L3: его наружные размеры — 4,2×2,2×2,3 м.

Важно, что все металлические компоненты фургона (основание, борта, крыша, двери) подвергнуты катафорезному грунтованию, а внешние поверхности окрашены двухкомпонентной полиуретановой эмалью.

На полу уложена транспортная фанера толщиной 18 мм, а на задней стенке установлены габаритные огни, резиновые буферы, поручень и выдвижная лестница.

Предполагется, что этот вариант подойдёт для перевозки деликатных грузов: вскрыть такой фургон ворам будет намного сложнее, чем тентованный или композитный.