Объявлена дата возвращения Женевского автосалона

В 2020 году организаторам пришлось отметить автосалон, причем об этом стало известно буквально за неделю до его начала. На тот момент в Швейцарии были подтверждены девять случаев заражения коронавирусом, и местные власти ввели запрет на проведение любых мероприятий с числом участников более тысячи человек. Убытки от отмены моторшоу составили около 11 миллионов швейцарских франков (806 миллионов рублей).

За этим последовали заявления компаний, что они намерены пропустить моторшоу и в 2021 году. Впрочем, выставку снова отменили, и даже появились слухи о том, что оргкомитет из-за отсутствия финансирования намеревался продать права на автошоу компании Palexpo SA, которой принадлежит одноименный выставочный комплекс. Несмотря на это, в 2022 году выставка должна состояться.