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17:58

Британская Ginetta выпустила дорожный суперкар с уникальным V8

Двухдверка может разгоняться до 320 километров в час

Британский производитель спортпрототипов Ginetta разработал суперкар с уникальным двигателем V8, способный набирать свыше 320 километров в час. Публичный дебют пока безымянной модели состоится в начале марта на Женевском автосалоне.

Основа суперкара Ginetta — карбоновый монокок с интегрированным сиденьями, скрытый под панелями из углепластика. В качестве силовой установки используется спроектированный Ginetta 6.0 V8 с углом развала блока цилиндров 90 градусов и отдачей 608 сил (705 Нм). Компактный и легкий «атмосферник» с блоком из цельного куска алюминия установлен спереди в пределах базы, но сдвинут практически к центру автомобиля, так, что приводные шкивы находятся под дворниками.

Шестиступенчатая секвенталка с подрулевыми лепестками — уникальная разработка фирмы. Она собрана в едином блоке с дифференциалом и соединена с двигателем через короткий карбоновый хвостовик.

Зоны деформации кузова суперкара соответствуют техтребованиям FIA GT3. Автомобиль оборудован подвеской на двойных поперечных рычагах с пушродами и регулируемыми амортизаторами (задние элементы смонтированы на подрамнике из углепластика), карбоновыми тормозными дисками Alcon, 19-дюймовыми колесами спереди и 20-дюймовыми сзади, а также аэродинамическим обвесом, генерирующим 376 килограммов прижимной силы на 160 километрах в час. McLaren P1 на такой скорости создает прижимную силу около 200 килограммов.

В настоящее время Ginetta выпускает несколько гоночных спорткаров и проводит собственные чемпионаты. Например, Ginetta GT5 Challenge, который является частью British GT и British Touring Car Championship.

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