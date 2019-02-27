Британская Ginetta выпустила дорожный суперкар с уникальным V8

Основа суперкара Ginetta — карбоновый монокок с интегрированным сиденьями, скрытый под панелями из углепластика. В качестве силовой установки используется спроектированный Ginetta 6.0 V8 с углом развала блока цилиндров 90 градусов и отдачей 608 сил (705 Нм). Компактный и легкий «атмосферник» с блоком из цельного куска алюминия установлен спереди в пределах базы, но сдвинут практически к центру автомобиля, так, что приводные шкивы находятся под дворниками.