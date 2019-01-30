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11:37

Британский производитель спортпрототипов выпустит конкурента топовым моделям Aston Martin

Компания Ginetta представит новинку на автосалоне в Женеве

Британский производитель спортпрототипов Ginetta представит на автосалоне в Женеве конкурента самым хардкорным моделям Aston Martin. Новый суперкар получит уникальный двигатель V8, разработанную собственными силами коробку передач и гоночную подвеску.

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Издание Autocar сообщает, что за последние несколько лет Ginetta, владеет которой победитель «23 часов Ле-Мана» в классе LMP2 Лоуренс Томлинсон, значительно расширила собственный дизайн-центр, закупила автоклавы и станки с ЧПУ. Большинство разработок Ginetta ведёт собственными силами.

По предварительной информации, суперкар Ginetta будет построен вокруг ультралегкого шасси из углеродного волокна. Из композита будут сделаны и все внешние панели. У машины будет очень радикальный аэродинамический пакет, спроектированный и протестированной специалистами из центра марки в Гарфорте.

Для суперкара разработали очень компактный 6,0-литровый атмосферный V8, выдающий более 600 сил. Его блок выточен из цельной алюминиевой заготовки. Тяга на колеса будет передаваться через секвентальную коробку с подрулевыми переключателями. Подвеска — на двойных поперечных рычагах с пуш-родами. Ожидается, что у новинки Ginetta будет «умопомрачительный» разгон, а максимальная скорость превысит 322 километра в час.

В настоящее время Ginetta выпускает несколько гоночных спорткаров и проводит собственные чемпионаты. Например, Ginetta GT5 Challenge, который является частью British GT и British Touring Car Championship.

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