«Гипербас»: в России начались тесты 15-метрового автобуса

С 2001 по 2007 годы модель 6270 выпускалась на шведском шасси Scania, но затем инженеры компании Volgabus (она тогда называлась «Волжанин») создали собственное шасси, заказав компоненты иностранным поставщикам.

В 2012-м проект закрыли, а в 2025-м старый индекс 6270 получила машина нового поколения. Первой публике показали газовую версию оборудованную китайским двигателем Weichai, но сейчас появился дизельный вариант.

Перевозчиков должны привлечь 55 сидений — это рекорд среди городских и пригородных моделей на российском рынке. Чтобы обеспечить должную маневренность, в конструкции применена поворотная третья ось